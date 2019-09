Imagini de la exercitiul bilateral romano-ucrainean Riverine 2019, de pe Dunare

Fortele Navale Romane organizeaza, in perioada 3 7 septembrie, exercitiul bilateral romano ucrainean "Riverine 2019", pe fluviul Dunarea, in zona cuprinsa intre Izmail Ucraina si Tulcea, la care participa aproximativ 300 de marinari militari din Ucraina si Romania.Deschiderea exercitiului va avea loc miercuri, 4 septembrie, la ora 10.00, pe faleza Dunarii din municipiul Tulcea, in zona capitaniei portului, in prezenta viceamiralului Alexandru MIRSU, seful Statului Major al Fortelor Nav ...