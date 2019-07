Stiri pe aceeasi tema

- Artistului de etnie roma Sandu Ciorba nu ii place sa vorbeasca despre el si nu da interviuri, dar a facut o excepție pentru „Acces Direct”, și a vorbit, intre altele despre copilaria lui și despre omagiul oe care i l-a adus, in secret, tatalui sau.

- Cel mai notoriu criminal din Olanda, Willem Holleeder, a fost condamnat joi la inchisoare pe viata, informeaza DPA, preluata de Agerpres. Un tribunal din Amsterdam l-a gasit vinovat pe Holleeder (61 de ani) de comandarea a cinci asasinate si de o omucidere, fapte comise intre 2002 si 2006. Willem Holleeder…

- Astazi, se implinesc 13 ani de cand sublocotenentul pm Ionel Gheorghita Dragusanu si a pierdut viata, la 20 iunie 2006, in timpul unei misiuni de patrulare in teatrul de operatii din Afganistan.Transportorul in care se afla a trecut peste un dispozitiv explozibil improvizat.Pentru faptele sale de eroism…

- Noa Pothoven, adolescenta din Olanda, care a ajuns in atenția presei din intreaga lume dupa ce s-a spus ca a primit dreptul de a fi eutansiata, a murit de fapt din alte cauze. Noa Pothoven, tanara in varsta de 17 ani, a dezvaluit lumii intregi drama sa in paginile unei carți autobiografice, „Sa caștigi…

- Acces Direct. A trait drama dupa drama, a inghitit lacrimi si umilinte cu nemiluita, de la cei care si-ar fi dorit sa-i fie cel mai mare sprijin. Crescuta departe de tata, Ramona a avut o viata de cosmar, inca de mica.

- Florin Piersic nu poate sa-și revina din șoc, dupa aflarea dureroasei vești ca marea actrița Ilinca Tomoroveanu a murit. Ilinca Tomoroveanu a incetat din viața joi seara, la varsta de 77 de ani, in urma unor probleme grave de sanatate. Florin Piersic a avut o relație extraordinara cu aceasta, dar și…

- Sefa guvernului neozeelandez Jacinda Ardern si partenerul sau de lunga durata Clarke Gayford s-au logodit, a anuntat vineri cabinetul ei, informeaza AFP si dpa. Aceasta logodna survine dupa o perioada dificila pentru Noua Zeelanda, cu masacrul din 15 martie in timpul caruia un adept al…

- Fundația Mereu Aproape și partenerii sai au adus fericirea sarbatorilor pascale familiilor cu resurse materiale modeste prin ediția de Paști a programului „Bucurie la cutie”. Deja cu o poveste de șase ani,...