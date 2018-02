Stiri pe aceeasi tema

- O automacara pe care pompierii militari o pot folosi pentru stingerea incendiilor sau pentru salvarea victimelor aflate chiar si la ultimul nivel al unui bloc turn cu pana la 14 etaje a intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Hunedoara si a fost prezentata oficial miercuri,…

- Traficul autovehiculelor pe toate drumurile judetene si pe sase sectoare de drumuri nationale din Tulcea este inchis miercuri dimineata, din cauza ninsorilor si a viscolului. Potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta, cele sase drumuri nationale pe care circulatia este…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati, Eugen Chirita, a declarat ca un numar de cinci persoane au fost ranite in urma unui accident rutier care a avut loc pe DN 25, in apropierea localitatii Tudor Vladimirescu. "Sunt cinci victime: una in stop cardio-respirator,…

- O explozie a avut loc, in cursul acestei dimineți, intr-un apartament situat pe strada Toporașilor, din Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, a explodat o centrala pe gaz și nu sunt persoane ranite. ”Detașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un SMURD,…

- Autoritatile din judetul Bacau au decis, luni dimineata, inchiderea preventiva a unui drum judetean, pe fondul conditiilor meteo nefavorabile, a declarat, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Andrei Constantin Grecu. Potrivit acestuia, traficul este…

- O fata de 12 ani din Deva a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Hunedoara, fata a fost vazuta in timp ce se prabusea de la etajul opt al unui bloc…

- Andreea Danaricu are 17 ani si este eleva in clasa a XI-a la Colegiul National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu, unul dintre cele mai bune licee din judetul Gorj. De o jumatate de an, adolescenta activeaza ca voluntar in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj si face parte din…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj a organizat vineri competitii sportive cu cu ocazia “Zilei Protectiei Civile”, ce se aniverseaza in data de 28 februarie. “Cupa 28 februarie”, cum a fost intitulata competitia, a fost organizata la ramurile tenis de masa si minifotbal, prima…

- Pompierii Sectiei de pompieri Jibou, din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” Salaj, au desfasurat miercuri, 21 februarie, un exercitiu cu forte in teren la Gara CFR din oras. Actiunea a avut ca scop antrenarea structurilor de interventie la accidente feroviare in care sunt…

- Un barbat in varsta de 88 de ani, din localitatea Babuta, comuna Dragomiresti, a decedat in noaptea de marti spre miercuri, in urma unui puternic incendiu izbucnit la locuinta sa, au declarat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Vaslui. La locul producerii incendiului…

- In saptamana 12-16 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 15 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- In saptamana 05-09 februarie 2018, Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 19 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, personalul Inspectiei de Prevenire a efectuat…

- Potrivit ISU Buzau, de la inceputul sezonului rece si pana in prezent (perioada 01.12.2017 – 13.02.2018), la nivelul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Neron Lupascu” al judetului Buzau, au fost monitorizate si gestionate un numar de 1340 situatii de urgenta, dintre care 1078 misiuni de prim…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Arad are doar 65 la suta din necesarul de autospeciale de intervenție la stingerea incendiilor. Lipsa autospecialelor de stingere nu este singurul neajuns al inspectoratului. In ceea ce privește tehnica, aparatura, echipamentele și instalațiile pentru diagnosticare,…

- Pompierii au intervenit, luni dimineata, pentru scoaterea trupului neinsufletit al unui barbat in varsta de aproximativ 50 de ani din raul Jiu, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Gorj, Florin Chisim. Potrivit sursei citate, evenimentul a…

- Un barbat din localitatea mehedințeana Ostrovul Corbului a fost gasit mort, duminica dimineața, in locuinta sa distrusa de un incendiu, politistii efectuand cercetari pentru stabilirea imprejurarilor producerii decesului. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Drobeta,…

- Un barbat din Tulcea a fost recuperat, vineri, de lucratorii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Delta de pe sarmele de intins rufe ale unui apartament de la etajul intai al unui bloc din municipiu. Barbatul in varsta de 37 de ani a declarat presei ca si-a pierdut cheile apartamentului…

- Miercuri, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) „Podul Inalt” al județului Vaslui au efectuat doua exerciții tactice, cu forțe și mijloace in teren. Primul a fost organizat de Detașamentul de pompieri Vaslui și a avut ca scop intervenția forțelor specializate…

- Numarul interventiilor SMURD a scazut pentru prima data in ultimii 10 ani din cauza defectiunilor autospecialelor, a declarat joi secretarul de stat in MAI Raed Arafat, cu ocazia bilantului pe anul 2017 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Municipiului Bucuresti. "Pe partea…

- Un barbat in varsta de 35 de ani a murit, miercuri, in timp ce incerca sa-si repare masina, iar aceasta a cazut peste el, strivindu-l. Potrivit purtatorului de cuvant la Inspectoratului pentru Situatii de urgenta (ISU) Brasov, Luiza Danila, accidentul s-a petrecut in localitatea Tohanita, Zarnesti,…

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) va derula un proiect in valoare de 40 de milioane de euro, dedicat atat acumularii de competente pentru personalul operativ, dar si infiintarii unei retele de centre regionale de pregatire specializata, in Iasi, Suceava, Timis, Hunedoara, Dolj,…

- Șase pensiuni din Straja amendate din cauza conditiilor de securitate la incendiu Administratorii a sase pensiuni din statiunea Straja au fost amendati de pompierii militari pentru ca spatiile de cazare sau alimentatie publica pe care le detin nu indeplinesc conditiile de securitate la incendiu, valoarea…

- Sapte persoane fara adapost au fost ridicate de pe strazile din municipiul Dorohoi, in urma temperaturilor foarte scazute din ultimele 48 de ore, a declarat joi, pentru AGERPRES, seful Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), colonelul Cristian Amarandei. Potrivit acestuia, echipajele medicale…

- Coordonatorul Departamentului pentru Situatii de Urgenta, dr. Raed Arafat, a anuntat marti, in cadrul sedintei de evaluare a activitatii pe 2017 a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Horea' al judetului Mures ca se doreste cresterea numarului elicopterelor echipate pentru salvare…

- Personalul paramedical care lucreaza pe autosanitarele SMURD din cadrul Detașamentului de pompieri Lugoj și al Stației de pompieri Buziaș va fi prezent in spitalele din Lugoj și Buziaș, pentru aprofundarea cunoștințelor. Demersul face parte dintr-un program-pilot care are ca scop consolidarea și aprofundarea…

- Incendiu in Covasna, la un centru de colectare fier vechi. Pompierii din cadrul Detașamentului de pompieri Sfantu Gheorghe, județul Covasna, au intervenit, in dimineața zilei de joi, 11 ianuarie, la un incendiu izbucnit in curtea unui operator economic, ce se ocupa cu reciclarea materialelor refolosibile…

- In luna decembrie a.c., Inspectia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta “Șerban Cantacuzino” al județului Prahova a desfasurat 41 actiuni de control la operatori economici si institutii din intreg judetul. De asemenea, in scopul preintampinarii unor evenimente…

- Perioada 3-10 ianuarie 2018 marchaeza intervalul de timp in care se pot depune cererile pentru demararea procedurilor de ocupare a șase de posturi vacante de ofițer și subofițer in cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Avram Iancu” al judetului Cluj, prin incadrare directa din sursa externa.…

- Sase persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, in judetul Olt, in doua accidente rutiere in care au fost implicate patru masini. La unul dintre evenimentele rutiere, unul dintre soferi a ramas incarcerat, fiind nevoie de interventia pompierilor pentru scoaterea victimei si transportul la spital. Potrivit…

- O soba pe gaz a explodat la Brașov, de Revelion 2018. Un barbat de 58 de ani din Brasov a fost ranit, in noaptea de Anul Nou, dupa ce soba pe gaz din locuința sa, situata pe strada Avram Iancu, a explodat. Explozia nu a fost urmata de incendiu, iar victima a suferit o fractura deschisa la un picior…

- Obiectele pirotehnice utilizate in noaptea de Revelion pot fi foarte periculoase, spun reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), care fac mai multe recomandari pentru prevenirea incidentelor.

- Un brad de Craciun construit din manusi si echipamente de pompieri a fost expus la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Botosani. Ineditul brad are ca varf o teava de refulare pe care pompierii militari o folosesc la capatul furtunelor de stingere a incendiilor,…

- Trei autospeciale si un container de suport logistic in valoare totala de peste 1,5 milioane de euro au intrat in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) "Horea" al judetului Mures, in cadrul Proiectului MULTIRISC - Modul I. Seful ISU Mures, lt. col Calin Handrea, a declarat…

- Jandarmii suceveni vor actiona si in zilele urmatoare pentru buna desfasurare a manifestarilor prilejuite de sarbatorile de iarna, precum si in sistem integrat, in cooperare cu efective ale Inspectoratului de Politie Judetean Suceava, pentru prevenirea tulburarii ordinii publice si a faptelor antisociale.…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" Constanta au fost solicitati, sambata noaptea, sa intervina in cazul unui incendiu izbucnit pe strada Sucevei din Constanta.La fata locului s au deplasat 3 autospecialele de stingere. Potrivit pompierilor, au ars mocnit foarte…

- Problema pe care autospeciala Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta a intampinat-o vineri seara, cand nu s-a putut deplasa pana in apropierea unui incendiu din cauza masinilor parcate aiurea, a pus la treaba alte forte ale Ministerului Afacerilor Interne.

- Un incendiu puternic a izbucnit, in noaptea de joi spre vineri, la o pensiune din Moeciu de Sus, iar interventia pompierilor a fost dificila din cauza lipsei surselor de apa, potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, Ciprian…

- In cursul zilei de joi, 21 decembrie 2017 in dotarea Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ”Neron Lupascu” al judetului Buzau au intrat autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, linia tehnica de intretinere echipamente individuale de protectie si autocamionul cu sistem hidraulic de…

- Incepand de astazi, 21 decembrie a.c., Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta 'Cpt. Dumitru Croitoru' al judetului Sibiu are in dotare o autospeciala destinata interventiei si salvarii la inaltime. Autospeciala poate asigura interventii la o inaltime de pana la 42 de metri, fata de scarile de pe…

- Aleșii județului se intalnesc luni, de la ora 10.00, intr-o ședința extraordinara cu 17 puncte pe ordinea de zi. Ei vor dezbate proiecte privind valoarea taxelor practicate de instituțiile din subordinea Consiliului Județean (CJ) in 2018, o rectificare, contul de execuție bugetara, planul de acțiuni…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, un incendiu a izbucnit, sambata seara, in bucataria unei pensiuni de pe strada Berariei din municipiul Sibiu, din apropierea zonei centrale. Incendiul s-a manifestat la instalatia de ventilare din bucatarie,…

- La doua zile dupa incendiul izbucnit la un bazar de pe strada Constantin Brancoveanu in care un om a murit carbonizat, pompierii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta au declansat o serie de controale la bazarurile din zona supranumita „Fasia Gaza“. Au fost descoperite mai multe nereguli.

- In vederea prevenirii evenimentelor care pot umbri sarbatorile de iarna, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența a dispus unitaților subordonate intreprinderea masurilor menite sa consolideze nivelul de protecție la nivelul comunitaților Astfel, premergator acestei perioade, inspectorii…

- O persoana a fost gasita carbonizata de echipajele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat, care au fost solicitate sa intervina, duminica dimineata, la un incendiu care a avut loc...

- Daca nu vor interveni evenimente de ultima ora, care sa impiedice buna desfașurare a lucrarilor, de anul viitor in județul Hunedoara se va deschide o noua subunitate a Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) intr-o localitate rurala, fiind vorba despre comuna Totești, din Țara Hațegului.…

- Un barbat ranit grav de mistreti a fost gasit, luni, in apropierea scolii din localitatea argeseana Barsesti, un echipaj SMURD intervenind pentru resuscitarea lui. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arges, barbatul a fost gasit in stare de semi-constienta…

- Acoperișul unei biserici monument istoric din satul Boroșești, comuna Sutești, a fost distrus in urma unui incendiu izbucnit duminica, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Acesta a precizat ca și alte elemente…

- Un barbat in varsta de 68 de ani a murit duminica, dupa ce s-a aruncat de la o fereastra situata la etajul al IV-lea al Spitalului Judetean de Urgenta din Ramnicu Valcea, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Valcea, Catalin Popescu. Catalin Popescu…