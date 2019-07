Stiri pe aceeasi tema

- Tinerii care au nenorocul sa se nasca intr-o zona izolata, saraca sau departe de orice centru urban pleaca din start cu mai putine sanse in viata, a afirmat vineri economistul-sef al Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Valentin Lazea, comentand concluziile unui raport privind starea invatamantului…

- Te-ai întrebat vreodata daca ai primit de buna voie în viața ta oameni toxici? Știi despre ce vorbim: acele persoane care te tulbura prin simpla prezența, care sosesc întotdeauna întovarașite de o aura malefica și reușesc

- Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a inregistrat ieri al doilea caz de inec in randurile minorilor de la inceputul anului 2019.Tragedia a avut loc in satul Milești, raionul Nisporeni, unde un grup de copii au intrat nesupravegheați in iazul din localitate.

- 1. Lasa-l sa cada si fii acolo pentru el Cel mai greu pentru un parinte este sa-si vada copilul suferind. Si, totusi, aceasta "suferinta" il va motiva sa faca mai bine. Durerea este un instinct de supravietuire care ne reaminteste tuturor ca trebuie sa ne adaptam. Parintele are menirea…

- O scrisoare dedicata tuturor femeilor care și-au pierdut increderea in sine! Draga femeie, care in ultimul timp nu te mai recunoști, nu pierde speranța. O sa revina timpul cand te simțeai calma, sigura pe tine, cand aveai dispoziție buna, cand lumina și fericirea iți umpleau inima. Știu ca simți ca…

- Vrei sa iți mearga toate așa cum iți dorești? Transforma gandurile in reușite. Cum? Apeland la cateva afirmații care au puterea sa atraga succesul, banii și prosperitatea in viața ta. Contecteaza-te la puterea ta interioara Ști cata putere poți avea? Incearca sa te conectezi la puterea ta interioara…

- HOROSCOP VARSATOR - Pe langa un spirit liber, Varsatorii adora sa faca bine celor din jur. Lupta pentru ceea ce iubesc si aleg sa faca intotdeauna doar ce le place. Nu vor sa supere pe nimeni, asa ca aleg pacea. Citeste si Horoscop zilnic: Horoscopul zilei pentru JOI 9 MAI 2019. In sfarsit,…

- Fuga de responsabilitate nu este una dintre calitațile cu care s-ar putea mandri cineva. Dar, pentru unii, o astfel de atitudine reprezinta o soluție pentru a ieși din situații neplacute pentru ei. Pentru ceilalți insa, aceste persoane sunt pur și simplu neserioase.