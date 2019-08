Horoscop Mihai Voropchievici 26 august - 1 septembrie. O săptămână de aventuri şi cheltuieli peste buget. Previziuni rune BERBEC: A intrat inr-o saptamana de revigorare in toate planurile. Este plin de vitalitate. O saptamana fantastica pe toate planurile. TAUR: Taurii se gandesc la o vacanta. Se vor duce intr-o calatorie. GEMENI: Trebuie sa se mai relaxeze, sunt tensionati. Trebuie sa isi scoata din minte ca persoane dragi au probleme cu starea de sanatate. RAC: Racii au niste probe mai grele. Sa fie atenti cum actioneaza, sa nu forteze nota. S-ar putea sa calce stramb. LEU: A intrat pe o perioada de schimbari majore. Trebuie sa puna cap la cap ce isi doreste din suita de schimbari… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

