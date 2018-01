Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP 10 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E o zi in care cuvantul poate face si desface relatii, in functie de modul si momentul in care e folosit. Negocierea, discutiile deschise cu cartile pe fata pot aduce reconcilierea sau ruptura intr-o relatie importanta, oficiala. De…

- HOROSCOP 9 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Astazi ai sanse minunate de a gestiona relatiile parteneriale in beneficiul tau. Posibil sa respingi propunerile sau opiniile celorlalti, fapt care poate angrena neplaceri serioase pe termen lung. Fii prudent si intelegator cu toata…

- HOROSCOP 7 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Persoana care iti apare azi in cale are un rol binefacator pentru tine. Iti ofera exact informatia de care aveai nevoie, sfatul util care te scoate din impas sau doar sansa de a iesi un pic din mediul tau obisnuit si a uita de toate.…

- HOROSCOP 6 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti pus pe sotii si asta iti poate crea neplaceri in relatiile cu cei apropiati. Totusi, fiind inca vacanta, in aer pluteste izul distractiei si al bucuriei de a fi impreuna cu persoanele dragi. Foloseste-ti rafinamentul nativ si antreneaza-i…

- Berbec Sunteți capabile de gesturi nebunesti doar ca sa demonstrați ceea ce simțiți, asa ca nu trebuie sa mire pe nimeni daca joi veți fi epuizate. Aveți succes și sunteți o companie placuta pentru oricine. Va sugerez sa fiți atente la comunicare daca vreți ca bunastarea financiara sa dea roade.…

- Trigonul format de Luna cu Saturn aduce în general momente placute, mai ales în plan sentimental. Aveți ocazia sa faceți gesturi frumoase sau sa va bucurați de aprecierea partenerului. Puteți sa va gândiți serios la planuri de viitor în ceea ce privește viața sentimentala,…

- O relație karmica pozitiva ajuta partenerii sa se simta impliniți impreuna, intrucat gasesc la partener tot ceea ce au nevoie, scrie zodiacool.ro. Citeste si HOROSCOP. Zodii norocoase si mai putin norocoase in 2018 TAUR-Capricorn Gandirea critica și logica a Capricornului, in…

- HOROSCOP 4 IANUARIE 2018 Berbec (21 martie - 20 aprilie) E adevarat ca azi poti experimenta o stare de indispozitie, de instabilitate emotionala. S-ar putea sa-ti fie reprosata si o anumita lipsa de modestie, o supraevaluare a calitatilor proprii sau faptul ca profiti de atuurile fizice pentru a-ti…

- Berbec – Horoscop 31 decembrie 2017 Nu poti scapa de gafe, dar poti trece peste efectele lor cu o atitudine de copil nevinovat care nu stie ce face. Nu transforma o banala greseala intr-un dezastru, pentru ca nu are rost, deoarece problema pe care ai generat-o chiar tu intr-un moment…

- Femeia PEȘTI: Noul an le va aduce acestor femei mari caștiguri financiare. Tot ce vor avea de facut este sa se bucure de tot ce le rezerva viitorul pentru ca aceasta va fi rasplata lor pentru toata munca pe care au depus-o in anul 2017. Va fi anul lor pe plan profesional și in sfarșit…

- HOROSCOP 29 decembrie 2017. Racii exagereaza cu munca! Ar trebui gandeasca mai mult la ei, la linistea lor. Nativii din sagetator sa iși numere un pic resursele materiale, ca sa descopere ca stau chiar foarte bine. Iata ce le-au rezervat astrele și celorlalte zodii! HOROSCOP BERBEC Degaji o…

- BerbecEsti in verva in perioada Sarbatorilor si parca un dracusor te indeamna sa faci numai trasnai. In loc sa stai acasa, cu familia, asa cum se obisnuieste de Sarbatori, tu dai curs unei invitatii si pornesti intr-o aventura care nu se va termina insa bine. Caci cineva iese tradat din…

- Afla care sunt zodiile cu noroc la bani! HOROSCOP 2018. Berbec Esti un om muncitor, iar rezultatele nu vor intarzia sa apara. Poti face unele sacrificii, insa esti ambitios si vei depasi toate obstacolele. Daca nu esti multumit de locul de munca, este posibil sa-ti reevaluezi posibilitatile.…

- HOROSCOP 22 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Indatoririle profesionale si relatiile cu mediul profesional in care activezi sunt tensionate, solicitandu-te mult. De aceea fii prudent in toate. Cineva te poate sfatui de bine vizavi de planurile de viitor, mai ales in privinta locului…

- Femeia BERBEC: Nativele nascute sub acest semn zodiacal sunt femei puternice și care adora sa domine. Sunt mereu in centrul atenției pentru ca au o personalitate care atrage pe toata lumea, iar in momentul in care intra intr-o incapere, toți ochii sunt ațintiți asupra lor. Femeile berbec…

- Berbec Iti place sa fii dominatoare, iar acest lucru nu este benefic pentru o prietenie, dar nici pentru o relatie. Unii te considera mult prea rebela si dificila, motiv pentru care prefera sa nu se implice. Taur Unii nu te plac pentru ca te considera mult prea serioasa. Nu iti…

- Berbec Se pare ca vei incepe sa culegi roadele muncii tale din ultimii 10 ani, in care ai tras pe branci si in care poate ai avut impresia ca totul efortul este in zadar. Urmatorii 5 ani vor fi extrem de prolifici – vei obtine succese dupa succese. Veniturile tale vor creste constant,…

- HOROSCOP 12 DECEMBRIE Berbec (21 martie - 20 aprilie) Debutul saptamanii te va face sa privesti atent la segmentul partenerial. Persoanele care au roluri importante in acest segment de viata reprezinta de fapt fatete ale tale, integrate mai mult sau mai putin in structura fiintei tale. Ce…

- Trigonul Luna-Mercur aduce claritate in gandire si amplifica intuitia. De asemenea, favorizeaza comunicarea la toate nivelurile si creeaza conditii optime pentru interactiuni sociale de toate tipurile.

- Berbec Vei fi bogat, esti un lider innascut. Urasti sa lucrezi pentru altii, iar acest lucru te va conduce catre infiintarea propriei companii. Ar putea dura o perioada lunga de timp, dar o veti face sa functioneze. Asigurati-va ca va luati in serios rolul de conducere, pana cand veti…

- Berbec: Strangi cureaua dar nu pana la ultima gaura. Taur: Tu vei fi ca mosul din "Punguta cu doi bani". Gemeni. Se primenesc de sarbatoare si se pun pe munca. Citeste previziunile complete in video de mai jos: Citeste si HOROSCOP Mariana Cojocaru. Iata zodiacul carierei…

- Mercur retrograd in Sagetator a inceput pe 3 decembrie și se va termina pe 22, in aceasta luna. Totuși, cea mai grea perioada pentru zodii nu va fi provocata doar de acest eveniment, ci și de superluna in Gemeni, de pe 4 decembrie, scrie realitatea.net.

- HOROSCOP 5 DECEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Dialogurile cu ceilalti sunt frecvente, dar senzatia de mers in gol este accentuata. De aceea nu pune baza pe cele discutate si aflate astazi. Ziua este potrivita schimbului de informatii banale, cotidiene, de larg interes. Se recomanda…

- Top 6 zodii care isi vor gasi marea dragoste pe Facebook, in 2018: LOCUL 6: TAUR Pe Facebook s-ar putea ascunde marea ta iubire! In 2018, vei interactiona cu mai multa lume prin intermediul retelei de socializare, insa doar o singura persoana te va cuceri din prima. Ai grija…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) In acest weekend tindeți sa exagerați in ceea ce privește cheltuirea banilor. E adevarat ca meritați sa va rasfațați puțin cu niște shopping sau cateva ieșiri in oraș; totuși, nu știți ce va rezerva viitorul, s-ar putea sa aveți nevoie de acești bani, nu ar strica…

- Berbec Numerele 13 si 16 iti vor purta noroc in luna decembrie, prin urmare vor fi momente perfecte sa inchei un contract si sa privesti spre noi orizonturi. Ai grija cu cine te asociezi si alege doar persoanele pe care le consideri de incredere. Taur Cele mai potrivite zile pentru o excursie…

- HOROSCOP 22 NOIEMBRIE Berbec (21 martie - 20 aprilie) Nu cu ton ridicat si nici cu predici severe ii vei convinge pe cei care nu sunt de acord cu tine sa te asculte, ci numai cu duhul blandetii! Lasa autoritatea deoparte, nu te lasa coplesit de orgolii, ci incearca sa abordezi conflictul de…

- HOROSCOP 20 NOIEMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Ai norocul sa treci prin spatii aglomerate care, de obicei, te-ar fi deranjat, dar nu si azi, pentru ca acolo ai ocazia de a intalni exact acele persoane de care ai nevoie. Ele iti ofera sfaturile potrivite, solutiile salvatoare, informatiile…

- HOROSCOP MIHAI VOROPCHIEVICI 20-26 NOIEMBRIE 2017. Berbec - Are protecție divina Taur - Primește atenție din partea celor dragi Gemeni - Face schimbari benefice Rac - Are o saptamana cu fertilitate și belșug Leu - Face o schimbare deosebit de importanta. Fecioara…

- Exista trei semne zodiacale care au frumusețe interioara, dar și exterioara, fericire și dragoste, bogație spirituala și materiala. Practic, acestea nu duc lipsa de nimic RAC: Nativii acestei...

- Iata ce va rezerva astrele pentru ziua de vineri, 17 noiembrie 2017. Berbec Nu ești în cea mai buna forma. Te-ai certat cu un prieten din cauza unei discutii mai vechi. Acum îti pare rau ca te-ai înfierbântat atât. Treci peste mândrie si da-i un…

- Horoscop 10 noiembrie 2017. Capricornilor nu le ies lucrurile cum vor ei. Scenariul pe care l-au gândit conține erori Horoscop 10 noiembrie 2017 – Berbec Tendințele zilei sunt diverse și nu te orienteaza într-o anumita direcție. Pot sa apara probleme noi în…

- HOROSCOP 2018: Pentru Berbeci, anul viitor se anunta foarte bun, cu evenimente interesante si schimbari extrem de importante. Aveti acces mai usor la resurse financiare. Puteti obtine mai usor credite sau sponsorizari. Partenerii sunt dispusi sa investeasca mai mult in colaborarile cu dvs.…

- Proiecte aparent irealizabile încep sa devina realitate, în mod surprinzator, pentru nativii unor zodii. Pentru alții însa, apar oportunitați care le scapa printre degete, situații conflictuale la locul de munca și tensiuni cu partenerul de viața. Descopera ce-ți prezic astrele…

- Berbec Sa treaca la materializarea unor proiecte uitate. Ceea ce n-au reusit sa rezolve in cateva saptamani vor face in cateva ore. Centrul de greutate se muta pe segmentul profesional, reusita unor negocieri le reaseaza la masa tratativelor daca au funcții de raspundere. Le-as sugera sa faca o serie…

- Berbec Te-ai straduit, ai facut eforturi pentru ca relatia sa mearga si degeaba. Se pare ca intre tine si partenerul tau nimic nu mai e la fel ca la inceput. In noiembrie, vei fi nevoita sa iei decizia finala: ori ii accepti comportamentul, ori te desparti definitiv de el. Nimic nu e mai dureros…

- Berbec Te afli intr-o perioada in care ești dispusa sa renunți la lucrurile care nu iți mai sunt folositoare, fara sa ai nici cel mai mic regret. Pe plan personal iți revizuiești relațiile de prietenie și pui punct celor care nu te mai implinesc. Cel mai bine stai din punct de vedere profesional,…

- HOROSCOP 29 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Relatiile cu prietenii si cu sustinatorii din segmentul profesional in care activezi sunt foarte solicitante la finalul acestei saptamani. Temele principale de discutie se pare ca se leaga de statutul tau profesional, de locul tau in cadrul…

- Iata ce fac zodiile cand nu sunt fericite in dragoste. Berbec Cand sunt fericiti in relatie, Berbecii dau totul si asteapta ca si partenerul lor sa faca la fel. In momentul in care nu se mai simt confortabil si nu mai sunt fericiti, Berbecii tac. Daca dintr-odata partenerul tau de cuplu tace,…

- Berbec (21 martie – 20 aprilie) O saptamana plina tocmai ce a trecut, dar, in mod surprinzator, voi mai aveți energie pentru inca doua saptamani ca aceasta. Din acest motiv, tot weekendul veți fi plini de viața și veți cauta constant activitați cu care sa va omorați timpul, ba chiar veți vrea sa…

- HOROSCOP 27 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Esti o mica vedeta in plan profesional. Posibil chiar sa fii implicat in activitati de anvergura, in care responsabilitati deosebite sa stea pe umerii tai. Dozeaza-ti eforturile, fii atent la detaliile evenimentelor de astazi, pentru ca in…

- Comunicarea nonverbala releva despre noi chiar mai multe informatii decat am putea transmite prin cuvinte. Corpul uman comunica prin gesturi, prin pozitie, prin mers si chiar prin atingere, astfel incat specialistii in domeniu pot trasa directiile unei relatii de dragoste doar privind un cuplu in timp…

- HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2017: HOROSCOP 23 OCTOMBRIE 2017 Berbec (21 martie - 20 aprilie) Finalul acestei saptamani iti aduce cheltuieli importante. Poate fi vorba atat despre cheltuieli comune cu neamurile, partenerul de viata, cat si cheltuieli profesionale. Dar se contureaza variante noi de castig…

- Berbec Ești pe cale sa incepi o relație noua. Acest lucru te va face sa radiezi de fericire și sa fii plina de energie pe durata intregii zile. Incearca sa nu te entuziasmezi prea tare, deoarece multa lume nu va fi de acord cu aceasta poveste de iubire. Vei vedea cum prietenii iți vor intoarce…

- Horoscop 17 octombrie 2017. Varsatorii sunt dornici de afirmare, însa provoaca evenimente din care ies foarte șifonați Horoscop 17 octombrie 2017 – Berbec Încep sa capete un contur mai clar secretele, discuțiile departe de ochii lumii și dorințele pe care…