HOROSCOP 30 IUNIE 2019: Tranziţie între două luni, multe zodii sunt vulnerabile Horoscop 30 iunie 2019 Berbec Berbecii pun prea multa presiune pe ei, in special atunci cand lucrurile nu merg bine. De regula, motivele unui eșec sunt complexe, iar a lua toata vina pe umeri nu ajuta la nimic. Incearca sa privești situația la rece și sa sa ceri sfatul unui prieten apropiat, in care ai incredere. Cateva clipe de relaxare, spre seara, ar putea schimba complet atmosfera. Nu ezita sa ieși in aer liber sau chiar in natura, daca simți ca ți-ar face bine. Horoscop 30 iunie 2019 Taur 30 iunie 2019 Taur Taurii s-ar putea trezi intr-o situație delicata, dupa ce un secret "bine pazit" li se pune… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 26 mai 2019 Berbec Berbecii sunt sfatuiti de astrologi sa petreaca ceva timp de calitate, cu privire la sanatatea s iaspectul lor fizic. Mai exact, faceti sport, iesiti la alergat, faceti o schimbare in alimentatie si incepeti un nou stil de viata. Categoric veti observa diferentele…

- Horoscopul lunii iunie 2019 aduce informații prețioase despre bani, scrie a1.ro. Vara asta, banii trag la zodii nativii puternici. Horscop bani iunie 2019 pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioara, Balanța, Scorpion, Sagetator, Capricorn, Varsator Pești Horoscop lunar: horoscop…

- Horoscop 21 mai 2019 Berbec Berbecii au parte de o zi lipsita de conflicte sau situatii tensionate. Daca aveti insa o problema nerezolvata in relatiile cu prietenii, astrologii va sfatuiesc sa fiti deschisi si sa recunoasteti daca ati gresit. Lucrurile se vor rezolva si veti obtine admiratia celor…

- HOROSCOP BERBEC Se pregatesc de calatorie și bagaje. Astrele anunța o calatorie in scop personal sau de serviciu. HOROSCOP TAUR Acesta are o saptamana benefica . Se produce un salt rapid și calitativ in existența lor. HOROSCOP GEMENI Nativii zodiei gemeni au intrat in coada de pește.Trebuie…

- Horoscop 28 aprilie 2019 Berbec Berbecii isi petrec ziua exclusiv in familie. Sarbatorile aduc voie buna, intelegere si multa pozitivitate pentru acesti nativi, astfel ca orice situatie tensionata, orice conflcit sau problema este complet exclusa. Petreceti timp alaturi de cei dragi si bucurati-va…

- Horoscop 8 aprilie 2019 Berbec Berbecii ar putea incepe saptamana cu stangul, daca nu reușesc sa-și stapaneasca emoțiile. O discuție in contradictoriu cu persoana iubita se transforma rapid intr-o furtuna, pe care nativii din zodia Taur nu au nici capacitatea și nici dorința de a o opri. Cateva momente…