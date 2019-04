Horoscop 29 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 29 aprilie 2019 - Berbec: Ești invitat sa adopți un alt ritm, in tot ce faci, mai calm, mai lent și sa fii mai binevoitor cu cei din jur, chiar daca aceștia au și ei defectele lor. Horoscop 29 aprilie 2019 - Taur: Ai parte de o zi in care orice impuls generos poate conduce la o schimbare reala in anturaj și nu numai. Tu vei fi cel mai caștigat de pe urma gesturilor frumoase. Horoscop 29 aprilie 2019 - Gemeni: Ar fi bine sa fii pregatit pentru o perioada destul de lunga in care va trebui sa fii lucid, sa iți pastrezi…