Stiri pe aceeasi tema

- VARSATOR – Finalul brusc la care ai ajuns te lasa fara replica si te face sa aluneci spre o depresie greu de controlat. Sigur ca nu e rezultatul pe care l-ai preconizat atunci cand ai pornit la drum, sigur ca il poti considera un esec si pentru ca te prinde intr-o pasa proasta, din punct de vedere emotional,…

- Horoscop 5 aprilie Berbec Un eveniment aparent minor repune pe tapet conflictul intre generatii. Va poate nemultumi atitudinea conservatoare, care pare sa va tina in loc si sa va franeze un proiect personal indraznet. Fiti optimist. Horoscop 5 aprilie Taur Discretia va ofera astazi protectia ideala…

- BERBEC Ca sa nu intarziati la serviciu sau la o intalnire de afaceri, ar fi bine sa nu plecati de acasa in ultima clipa. S-ar putea sa aveti probleme de comunicare. Fiti prudent in relatiile cu colegii si cu prietenii. Situatia financiara nu trebuie sa va ingrijoreze. Partenerul de viata ar putea primi…

- BERBEC Aveti capacitatea de a aborda orice chestiune intr-un mod realist. Este o zi buna pentru a gasi solutii eficiente la probleme delicate. Capacitatea de comunicare este excelenta si va ajuta sa disipati eventualele tensiuni existente in relatiile cu colegii sau cu partenerii de afaceri. Profitati…

- Presedintele Curtii de Conturi a Romaniei, Mihai Busuioc, insotit de o delegatie a institutiei, a participat, la Ierusalim, la Conferinta comuna EUROSAI (European Organisation of Supreme Audit Institutions, n.r.) - ASOSAI (Asian Organization of Supreme Audit Institutions, n.r.), cu tema "Probleme emergente…

- Pompierii tulceni au intervenit in conditii dificile, in noaptea de duminica spre luni, timp de aproape de trei ore, pentru stingerea unui incendiu in urma caruia au ars doua locuinte din cartierul Vararie, de la marginea municipiului resedinta, scrie Agerpres. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Horoscop vineri 22 februarie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 22 februarie 2019 - Berbec: Este o zi care aduce tensiuni in probleme importante, cum ar fi planurile tale de viitor, in special cel profesional, dar și in sectorul sanatații. Horoscop vineri 22 februarie 2019 - Taur:…

- Horoscop marți 5 februarie 2019. Vezi PREVIZIUNILE COMPLETE pentru fiecare dintre cele 12 zodii! Horoscop marți 5 februarie 2019 - Berbec: Este o zi destul de dificila, in care tendința principala este de a te grabi sa ajungi la concluzii negative, despre oameni și situații, doar pentru ca nu mai ești…