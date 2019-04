Stiri pe aceeasi tema

Potaissa Turda s-a impus astazi, scor 34-29, in fața celor de la Minaur Baia Mare, in ultima partida din etapa cu numarul XXV din Liga Zimbrilor.

- Liga Nationala de handbal feminin revine dupa o pauza de aproape doua saptamani, HC Zalau urmand sa intallneasca, in deplasare, Universitatea Cluj intr-un meci contand din cadrul etapei a XX-a. Chiar daca clujencele ocupa penultimul loc in clasament, Gheorghe Tadici vede un duel echilibrat, gazdele…

- Ieri seara, in etapa cu numarul 19 din Liga Nationala de handbal, echipa Universitatii Suceava a reusit sa sparga gheata si sa obtina prima victorie din retur si din 2019, intr-o disputa cu o echipa cu care are mari sanse sa se lupte si-n play-out, Minaur Baia Mare. Sucevenii au castigat astfel ...

- Situata pe locul sapte in Liga Nationala, cu sase victorii, doua remize si sapte infrangeri, Handbal Club Zalau va sustine duminica probabil cel mai dificil test din partea a doua a sezonului. Echipa condusa de Gheorghe Tadici va intalni liderul campionatului, SCM Ramnicu Valcea, formatie ce a castigat…

- Cupa Romaniei la handbal feminin va continua in optimile de finala fara patru echipe din Liga Nationala. Corona Brasov si Minaur Baia Mare au fost deja eliminate, iar ulterior vor spune stop-joc alte doua formatii dupa partidele Magura Cisnadie – SCM Craiova si CSM Slatina – Gloria Buzau, informeaza…

- Minaur Baia Mare a invins HC Zalau cu 23-21 in primul meci al etapei a 12-a in Liga Nationala de handbal feminin. In urma acestui rezultat, nou-promovata a urcat pe locul 3, scrie Mediafax.Baia Mare este fara indoiala un fief al handbalului feminin, iar o dovada in acest sens a fost si meciul…

- CS Minaur Baia Mare a invins-o pe HC Zalau cu scorul de 23-21 (11-12), sambata, pe teren propriu, intr-o partida din etapa a 12-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Minaur a reusit a doua victorie consecutiva si a treia din ultimele patru partide. Rysankova a marcat 7 goluri pentru echipa baimareana,…

- SCM Craiova, detinatoarea Cupei EHF, a fost invinsa fara drept de apel de HC Zalau, cu scorul de 28-22 (14-11), miercuri, in deplasare, intr-o partida din etapa a 11-a a Ligii Nationale de handbal feminin. Maria Constantinescu, autoare a 10 goluri, a fost cea mai buna marcatoare a echipei…