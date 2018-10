HC Dobrogea Sud Constanta, succes clar in deplasare cu CSU din Suceava

Stiri pe aceeasi tema

- Ioan Andone a fost numit in aceasta vara in functia de manager general al celor de la FC Voluntari, echipa care ocupa ultimul loc in Liga 1, cu cinci puncte dupa primele 11 etape si fara nicio victorie. Singurul succes al ilfovenilor a fost in Cupa Romaniei, 2-1 impotriva celor de la FC Botosani,…

- Nou promovata in seria secunda a Ligii a 3 a la fotbal, CS Medgidia locul 7 in clasament, cu 9 puncte sustine vineri, 5 octombrie, partida din etapa a saptea de campionat, in deplasare cu FC Rapid, a doua clasata, dar la egalitate de puncte cu liderul Unirea Slobozia. Meciul incepe la ora 19.00. Astazi,…

- In urma cu doar cateva momente, in Sala Sporturilor s-a incheiat partida dintre HC Dobrogea Sud Constanța și Steaua București, contand pentru etapa a V-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Victoria a aparținut constanțenilor care s-au impus cu scorul de 30-25 (16-14).

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a pierdut meciul jucat astazi in etapa a patra a Ligii Nationale, in deplasare cu Minaur Baia Mare. Gazdele s au impus cu 28 23, dupa ce au condus si la pauza, scor 12 11.Pentru echipa de pe litoral au marcat Nikolic 6 goluri, Malinovic 3, Nistor…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta evolueaza sambata, 29 septembrie, in deplasare cu Minaur Baia Mare, partida contand pentru etapa a patra a Ligii Nationale. Confruntarea incepe la ora 12.00. In clasament, formatia de pe litoral se afla pe locul sase, cu sase puncte, in vreme ce…

- Sala Sporturilor din Constanta gazduieste duminica, 23 septembrie, de la ora 17.30, meciul de handbal masculin HC Dobrogea Sud Dunarea Calarasi, din etapa a treia a Ligii Nationale. In cele doua partide jucate pana acum, echipa de pe litoral a acumulat trei puncte, avand o victorie si o infrangere,…

- Dupa debutul in noul sezon al Ligii Naționale, cand a pierdut la un singur gol in confruntarea de pe teren propriu cu CSM București, Universitatea Suceava are un nou meci dificil, de aceasta data in deplasare, sambata, de la ora 18.00, la Potaissa Turda. Antrenorii Adrian Chiruț și Iulian Andrei ...

- Dinamo – Elverum, in Liga Campionilor la handbal masculin 2018-2019. Se joaca azi, de la ora 19.00, in sala din Ștefan cel Mare. Campioana Romaniei la handbal masculin a inceput perfect noul sezon handbalistic, cu un trofeu (Supercupa Romaniei) și o victorie in deplasare in etapa intai a Ligii Naționale,…