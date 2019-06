Stiri pe aceeasi tema

- FAGARAȘ. Cu o echipa relativ tanara și cu cateva absențe datorate accidentarilor, Crișul Chișineu-Criș nu a (prea) facut fața rigorilor impuse de un turneu semifinal al ligii secunde, așa cum a fost cel desfașurat in weekend la Fagaraș. Fetele pregatite de Sebastian Tudor au debutat cu un categoric…

- Reprezentanta Aradului – HC Beldiman – este printre competitoarele turneului ce debuteaza in 29 mai, fiind repartizata intr-o grupa cu: CSȘ Focșani, LPS Tg. Jiu și CT Media București. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- La individual, Alex George Creț (90 kg), de la CSM LPS Bihorul Oradea și Alexandru Matei (50 kg), de la CSȘ Focșani au cucerit medaliile de aur la categoriile lor de greutate, bilanțul fiind completat cu alte doua locuri 5, respectiv doua locuri 7. Aceste rezultate au situat echipa Romaniei…

- Alex Matei, care se pregatește de ani buni la Centrul Olimpic de Focșani, a depașit la Berlin adversari din Rusia, Brazilia, Israel, Olanda și Serbia, majoritatea mai mari cu 2 ani ca varsta decat el, invingandu-l in finala pe rusul Timur Arbuzov. Alex Matei este campionul național…

- Ambele echipe sunt calificate la turneul semifinal, programat la Fagaraș, ultima runda a seriei, de joi, 18 aprilie, jucandu-se doar pentru palmares. Fetele de la Crișul „iși fac mana”, pentru duelurile decisive de luna viitoare, pe terenul „satelitului” Minaur Baia Mare. Adauga Comentarii Adauga…

- Disputa secunda a revenit gazdelor, scor 6-5, care au acumulat astfel cu trei puncte mai mult in clasament (locul 7 – 16 puncte). Celelalte meciuri: CSM Oradea vs. Steaua 6-7 și 3-10, Dinamo vs. Rapid 13-5 și 13-9 și Crișul Oradea vs. Corona Sportul Stud. 9-26 și 7-21. Adauga Comentarii…

- Disputa revanșa are loc duminica (ora 10.00). Celelalte meciuri ale etapei: CSM Oradea vs. Steaua 6-7 și 3-10, Dinamo vs. Rapid 13-5 și 13-9 și Crișul Oradea vs. Corona Sportul Studențesc Brașov 9-26 și 7-21. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica…

- Din pacate, Casian Codrean s-a clasat pe locul 29 la individual, cu un total de 564 puncte, la opt lungimi distanta de locul 8, ultimul care permitea accesul in finala. Debutantul Luca Joldea a fost al 45-lea, cu 557 puncte, din cei 62 de pistolari prezenti la start. La echipe, Romania – in…