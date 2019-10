Stiri pe aceeasi tema

- Patru turisti din Republica Moldova, cu varste intre 18 și 21 de ani, s-au ratacit in padure, in zona Lepsa. Ei au fost gasiți teferi dupa mai bine de doua ore de cautari, anunța Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Vrancea, o femeie a sunat marți seara la 112, cerand ajutor. Femeia a spus…

- Patru persoane ratacite in padure in zona Lepsa In data de 20.08.2019, la orele 21.45, am fost solicitati prin apel unic de urgența 112, de catre o femeie, ce face parte dintr-un grup de patru persoane, care au plecat de la cabana Strei din localitatea Lepsa pe un drum nemarcat si s-au ratacit in padure.…

- Un copil in varsta de 10 ani, care s-a ratacit, sambata, pe plaja din cartierul Faleza Nord din Constanta, a fost gasit de jandarmi la un kilometru distanta de locul in care se aflau parintii lui.

- Astazi, 13 august, la orele 11:15, echipajul de jandarmerie mobila din apropierea plajei de la Cazino a fost alertat de catre un salvamar ce a gasit o fetita singura pe plaja. Pentru ca nu a obtinut prea multe informatii de la copil, echipajul format din sapte jandarmi s a impartit pentru a i gasi pe…

- Un motoclist a cerut ajutor, aseara, spunand ca s-a ratacit in padure, langa localitatea Obarșia din județul Arad. Motoclistul a spus ca este deshidratat și ramane fara semnal la telefon. „Persoana ramasa in pana cu motocicleta de enduro in padure, mai sus de localitatea Obarșia. Fara semnal la telefon.…

- Un tanar a fost retinut de jandarmi pe Bulevardul Mihalache, sambata, in jurul orei 19.00, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Conform declaratiei prietenilor cu care acesta se indrepta spre Piata Universitatii, fortele de ordine i-au cerut sa se legitimeze, insa acesta a refuzat. Ulterior, a…

- Un tanar de 19 ani, aflat la cules de fructe de padure, s-a ratacit marti seara intr-o zona montana din apropierea municipiului Toplita, fiind gasit la o stana, dupa mai multe ore de cautari, a informat Inspectoratul Judetean de Jandarmi (IJJ) Harghita, scrie Agerpres. Potrivit sursei citate, la…

- Locuitorii din mai multe sate ale comunei Sacel din judetul Harghita au fost avertizati, luni, prin sistemul Ro-Alert, despre prezenta unui urs in zona, un echipaj de jandarmi deplasandu-se la fata locului. "Pe 112 a fost semnalata prezenta unui urs in satul Soimusu Mic, comuna Sacel.…