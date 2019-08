Haos pe aeroporturile din Marea Britanie din cauza zborurilor anulate ale companiei British Airways. Cel puțin 20.000 de pasageri sunt afectați British Airways (BA) se confrunta cu probleme ce țin de IT. Din aceasta cauza, mai mult de 20.000 de calatori au avut de suferit, zborurile de pe aeroporturile Heathrow și Gatwick fiind în mare parte anulate. Companiei nu i-au funcționat sistemele de check-in online și cel de plecari ale zborurilor, scrie The Independent.



Cel puțin 117 zboruri care trebuiau sa plece de pe aeroportul Heathrow au fost anulate astazi. Zborurile trebuiau sa ajunga în orașe precum Barcelona, Berlin, Paris, Geneva, Zurich sau Nisa.



Compania aeriana a spus ca problemele IT au fost rezolvate… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

