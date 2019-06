Haos în Japonia din cauza unui melc Un melc a creat haos in Japonia, dupa ce a produs un scurtcircuit ce a afectate caile ferate din sudul acestei țari. 12.000 de pasageri au fost afectați. Japonia, cunoscuta pentru punctualitatea trenurilor, a trecut printr-un adevarat haos, zeci de trenuri avand intarzieri, zeci de mii de pasageri fiind afectați. Totul din cauza unui melc. La finalul lunii mai, o eroare tehnica a dat intregul sistem feroviar peste cap. Compania Kyushu Railway a fost nevoita sa anuleze cursele a 26 de trenuri și intarzierea altor servicii. Aproximativ 12.000 de pasageri au avut de suferit din aceasta cauza. Eroarea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Un melc fara cochilie a provocat, luna trecuta, o pana de curent care a dus la un haos feroviar in Japonia, zeci de trenuri fiind oprite si 12.000 de pasageri fiind afectati de intarzieri, relateaza AFP.

- La 30 mai, s-a oprit curentul pe mai multe linii din sudul Japoniei, operate de Kyushu Railway Company (JR Kyushu). Compania a fost nevoita sa anuleze 26 de trenuri si multe altele au inregistrat intarzieri, ceea ce a dus la haos in reteaua feroviara celebra pentru eficienta sa si pentru punctualitate.…

