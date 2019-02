Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un interviu acordat pentru fanatik.ro, handbalista Crina Pintea, care joaca la Gyor Eto, a declarat ca antrenorul Gheorghe Tadici i-a dat un pumn in spate in timpul unui meci la nationala Romaniei, ea subliniind ca a fost mereu umilita de antrenor si pe cand evolua la HC Zalau.

- Stere Halep a vorbit pentru hotnews.ro despre așteptarile legate de fiica sa. "O simt bine din punct de vedere sportiv, este ok, se pregatește intens. Il știu de ceva timp pe Thierry Van Cleemput, ne-am tot vazut in circuit. O comparație fața de Darren Cahill? Pai, fiecare suntem diferiți…

- Bogdan Ioan a caștigat marele trofeu Vocea Romaniei și premiul in valoare de 100.000 de euro! A fost o finala magica, in care cei patru concurenți au demonstrat inca o data ca au calitați vocale formidabile și ca au capacitatea de a face spectacol și de a ridica publicul in picioare. Pentru a treia…

- Tanara din Ploiești batuta fara mila de iubit a recunoscut ca acesta se droga, iar atunci cand intra in sevraj incepea chinul. Fata a fost taiata cu cuțitul, i s-au spart sticle și pahare și cap, a fost silita sa-i pupe mainile și picioarele agresorului, totul in timp ce acesta iși filma ororile.