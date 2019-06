Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, la Cisnadie, au inceput partidele turneului final al handbalistelor junioare II. Printre cele mai bune opt echipe din țara se numara și CSȘ 2 Baia Mare, echipa pregatita de Sorina Popovici reușind o remiza in prima zi. Cea mai buna marcatoare a echipei noastre a fost Oana Borș, componenta…

- CSM București a caștigat duminica, la Moreni, titlul in campionatul handbalistelor junioare III, in timp ce Sporting Ghimbav s-a impus in finala mica. CSȘ a pierdut la scor finala mare, dar nu trebuie sa omitem faptul ca s-a clasat pe locul al doilea in turneul final al celor mai bune opt echipe din…

- Semifinalele campionatului junioarelor II au fost caștigate de echipele care s-au clasat pe primul loc in grupele turneului final. Astfel, CSM București și CSS 2 Baia Mare vor lupta duminica, la Moreni, pentru titlul național, in timp ce CSS Bacau și Sporting Ghimbav vor juca pentru medaliile de bronz.…

- De miercuri pana vineri, la Moreni, s-au disputat jocurile din cele doua grupe ale turneului final al campionatului junioarelor III, Valoare. Vorbim aici de cele mai bune opt echipe din țara la aceasta categorie. In Grupa B, fetele de la CSȘ 2, antrenata de Mona Maior Pașca, au caștigat toate cele trrei…

- Romania U23, selectionata de tineret a Romaniei, va disputa doua meciuri de pregatire in compania englezilor de la England Counties. Partidele programate pe 31 mai si 4 iunie, vor avea loc la Bucuresti, pe Stadionul Olimpia, ambele de la ora 17:00. Din cei 32 de sportivi, 6 provin de la CSA Steaua,…

- Noua jucatoare vor pleca de la CSM București și nu vor mai evolua in sezonul viitor la echipa primariei Capitalei. Șase dintre ele au evoluat in succesul de duminica, de la Baia Mare, 32-25 cu Minaur. CSM București a incheiat sezonul 2018-2019 cu o victorie clara, inregistrata la Baia Mare, 32-25 cu…

- Joi, la sediul Federației Romane de Handbal, a avut loc tragerea la sorți a grupelor turneelor finale ale campionatului junioarelor III, care vor avea loc la Moreni, in perioada 22-26 mai. Turneul Speranța este programat la Ramnicu Valcea, in același interval de timp. Valoare Grupa A: CSM București,…

- Incepand de luni, 13 mai, Spitalul Județean de Urgența “Dr. Constantin Opriș” Baia Mare are un nou director medical interimar. Este vorba despre dr. Margareta Pirvanoiu, medicul care coordoneaza secția de Neonatologie a spitalului, de peste 4 ani. Absolventa a Universitații de Medicina și Farmacie din…