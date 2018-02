Hai sa inveti gratuit ce inseamna o afacere de succes. Incep inscrierile la scoala de vara Climate-Kic

Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC 21.03-20.04: Veti fi alaturi de prieteni si parca toata lumea va dori sa fie in preajma dumneavoastra. Intre timp, ceva se iveste si apar la orizont cateva dispute legate de o proprietate comuna, o mostenire sau o asigurare. Acestea se vor solutiona in favoarea dumneavoastra. Aveti rabdare!…

- Biblioteca Județeana „Alexandru și Aristia Aman” da startul inscrierilor in cadrul proiectului „Invațam la biblioteca”. Asemeni programelor „Carticica pentru prichindei și copii mai maricei”, respectiv „Biblioteca din Vacanța”, proiecte cu multiple ediții desfașurate pana in prezent, „Invațam la biblioteca”…

- De luni si pana vineri, 2 februarie, elevii claselor a XII-a se vor putea inscrie pentru prima sesiune a Bacalaureatului de anul acesta. In premiera, in acest an, candidatii vor sustine competentele lingvistice si digitale in luna februarie, spre deosebire de anii trecuti cand erau sustinute in vara,…

- Ion Stanciu din comuna Nistorești este ultimul mester care mai face cimpoaie in Vrancea. La cei 72 de ani ai sai, barbatul inca mai faurește instrumentul muzical, nelipsit de la horele, balurile și sezatorile care au loc de Paște și de Craciun. Despre cimpoaiele pe care le realizeaza cu migala au aflat…

- BERBEC 21.03-20.04: Va implicati puternic in relatiile cu parintii sau cu sefii. Sunteti ambitiosi sa mergeti pana la capat si veti reusi ce v-ati pus in gand. Cei din jur va vor admira, relatiile sunt la un nivel confortabil si unii ar putea chiar sa se indragosteasca. TAUR 21.04-21.05: In…

- Anul scolar 2018-2019 ar putea incepe pe 17 septembrie si sa aiba cel putin 34 de saptamani, potrivit Ministerului Educatiei, care a anuntat rezultatele consultarii publice privind structura anului scolar viitor. De asemenea, vacanta de primavara ar urma sa fie de trei saptamani. Ministerul Educatiei…

- Profesorii, elevii și parinții vor ca școala sa inceapa in 17 septembrie, vacanța de iarna sa dureze trei saptamani, iar cea de primavara doua, anul școlar fie de cel puțin 34 de saptamani și sa fie menținuta vacanța intersemestriala. Acesta este rezultatul consultarii publice, lansata de Ministerul…

- Mihaela Spataru este moldoveanca inclusa in topul celor mai de succes tineri din Europa, realizat de Forbes.La 28 de ani, ea este singura femeie din Comisia pentru securitate naționala, aparare și ordine publica și reușește sa convinga prin discursurile pe care le ține in plenul

- Scumpirea din ultimele doua saptamani a carburantilor, generata si de cresterea taxelor, in special a majorarii accizelor de anul trecut, a fost mai mare decat cea din Europa, potrivit datelor Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pietei carburantilor din Uniunea Europeana.

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Fotocredit: Dacia Dacia a reușit in 2017 cel mai bun an al sau in materie de vanzari, constructorul de la Mioveni raportand nu mai puțin de 655.235 de unitați livrate clienților di toata lumea anul trecut. Valoarea este cu 12.2% mai mare fața de 2016. Evident, cea mai mare piața de desfacere pentru…

- Elevii si prescolarii s-au intors la cursuri, astazi, dupa vacanta de iarna care a inceput in 23 decembrie si care a durat trei saptamani, potrivit calendarului anului scolar 2017-2018.Elevii din toate ciclurile de invatamant vor mai avea o vacanta intersemestriala intre 3 februarie 2018 si 11 februarie…

- 5ensi, citit "sensi", insa scris cu un 5 in loc de s, e cel mai nou restaurant al celor de la DonCafe, desi nu prea am vazut sa scoata aceasta apartenenta la grup in evidenta. Si asta cu toate ca businessul lor e de succes, DonCafe de la Piata Dorobantilor, cel putin, e unul dintre cafenelele-restaurant…

- Elevii si prescolarii se intorc de luni, 15 ianuarie 2018, la școala. Urmatoarea vacanta va fi intre 3 si 11 februarie 2018. Structura anului școlar 2017-2018 vacanta de iarna (23 decembrie 2017 – 14 ianuarie 2018) vacanta intersemestriala (3 – 11 februarie 2018) vacanta de primavara (31 martie – 10…

- Tot mai multe voci publice, exprimate pe Facebook sau pe bloguri, condamna psihologii care cer bani in schimbul serviciilor pe care le ofera si considera ca acestia, la fel ca si medicii, ar trebui sa presteze gratuit, deoarece se pun in slujba aproapelui. De cealalta parte, psihologii considera ca…

- Elevii sunt inca in vacanța de Sarbatori, insa mult timp nu-i mai desparte, pe cei din clasele a XII-a, de debutul primului examen important din viața lor, examenul de Bacalaureat. In 2018, BACUL debuteaza, in premiera, in luna februarie, cu probele de evaluare a competențelor lingvistice.

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) face un anunț important care ii vizeaza pe cei care doresc sa imbrace uniforma de pompier. Candidații se pot inscrie la Școala de Subofițeri Pompieri și Protecție Civila „Pavel Zaganescu” din Boldești saptamana viitoare. „In atentia candidatilor…

- Atacantul Borussiei Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang, este foarte aproape de a evolua din vara acestui an in prima liga chineza. Potrivit publicației chineze Sina Sports, Aubameyang este dorit și de Guangzhou Evergrande. Aceeași sursa susține ca formația antrenata de Fabio Cannavaro ofera Borussiei…

- Dupa cele 23 de zile libere, inclusiv weekend-uri, din vacanta de iarna, elevii se intorc la scoala in 15 ianuarie. Au cursuri trei saptamani, pentru ca din 3 februarie este programata o noua vacanta, cea intersemestriala. Anul scolar 2017-2018 are 35 de saptamani de școala. Dupa cele trei saptamani…

- Directorul de concept al companiei, Sufian Khawaja, spune: "Privind dincolo de diamante, atunci cand dezvoltam cartea de vizita Signature, am petrecut mai mult de șase luni in cautarea materialului perfect. Am testat rezistența la zgarieturi a materialului, cat de mult cantareste, cum arata și se simțea…

- Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. "Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm", este mesajul postat de jandarmi pe pagina de Facebook, pentru cei interesati de un loc de munca in Jandarmeria Romana.

- Vica Potrimba, o tanara de 21 ani din Calarași, are deja propria afacere. Ea picteaza. Doar ca nu picteaza pe hartie, ci pe… haine. [caption id="attachment_39237" align="aligncenter" width="800"] Foto: arhiva personala[/caption] Toate tehnicile picturii le-a deprins de la profesorul ei de desen de la…

- Ziua de 18 decembrie se anunta una grea pentru cel putin una dintre zodii. Iata ce îti pregatesc astrele pentru astazi. BERBEC Este posibil sa vi se propuna un nou loc de munca. Seara mergeti în vizita la un amic, unde va detasati de problemele acumulate.TAUR …

- "Incep prin a spune ca m-am abtinut sa scot un cuvant, desi am fost revoltat cand am vazut diferitele comemorari la catafalcul Majestatii Sale, oameni care nu numai ca nu l-au iubit, asa cum l-am iubit eu, nu numai ca nu l-au respectat, l-au ponegrit, nu l-au lasat nici macar sa vina in tara, ce…

- BERBEC 21.03-20.04: Soarele este in semnul Sagetatorului, iar aceasta plasare va confera un echilibru vietii. Asta inseamna ca veti intalni mai putine obstacole si veti beneficia de mai multa energie ca de obicei. Va gasiti mult mai usor starea sa faceti tot ce va doriti. TAUR 21.04-21.05: Se…

- Daca vreți sa-i vrajiți pe cei mici de sarbatorile de iarna, e bine sa va interesați din timp cat costa un costum de Moș Craciun. Puteți gasi oferte la preț de chilipir pentru a-l intruchipa pe batranul darnic care e așteptat cu tolba plina de daruri de copiii cuminți. De exemplu, puteți gasi un costum…

- Peste 200 de tineri din Județul Salaj s-au inscris la concursul de admitere in instituțiile invațamant care realizeaza formarea personalului pentru Ministerul Afacerilor Interne-sesiunea 2018. Inscrierile s-au finalizat la data de 5 decembrie, concursul urmand sa aiba loc in luna ianuarie. Din totalul…

- Se apropie Craciunul și banațenii, oameni gospodari, iși pregatesc camarile, astfel incat pe masa de sarbatoare sa fie de toate. Pe 20 decembrie, de Ignat, la Jimbolia, se intalnesc, pentru a taia porcul, gospodari din trei țari. Puteți merge sa vedeți cum se face și sa gustați din „porcariile” preparate.

- Povestea deznadejdii și nefericirii din casa familiei Hriscu din Cimpineanca, o familie lovita de boli și ghinioane nesfarșite - ca și cum unul ar fi atras altul și tot așa, ar putea deveni, in anumite imprejurari, povestea oricaruia dintre noi. Iar o mana intinsa atunci cand disperarea luptei pentru…

- Știri Arad. Școala aradeana a ajuns la Jaen in Spania, in cadrul unui proiect Erasmus. Dascali de la la Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad au participat in Peninsul Iberica la...

- Oana Lis a anuntat pe o rețea de socializare ca decis sa iși inchirieze soțul ca "moș", atat de Sfantul Nicolae, cat și de Craciun. Lumea a ințeles gluma și oamenii au reacționat rapid. Oana Lis, mesaj sfasietor. "Incep sa ma simt singura pe lume. Imi pare rau ca..." "Hey! Pentru cele…

- George Puscas a povestit cum a trait meciul cu AC Milan, partida in urma careia Benevento a obtinut primul punct din istoria clubului, in Serie A. Internationalul roman de tineret a marcat de asemenea primul lui gol in campionatul peninsular, in minutul 50, la scorul de 1-0 pentru oaspeti. Golul…

- Parlamentul European a aprobat joi bugetul Uniunii Europene, pentru anul 2018, in valoare de 160,1 miliarde de euro, cu 295 de voturi „pentru”, 154 „impotriva” si 197 de abtineri, potrivit unui comunicat emis de institutie. Read More...

- Lumea sportului mondial e in stare de soc. O legenda a atletismului a fost ucisa in bataie la doar 27 de ani. Este vorba despre Zenash Gezmu, o multipla campioana de maraton.Citește și: Lovitura de proportii in Europa cu implicatii MAJORE in Romania: Afacere de miliarde in Marea Neagra – o…

- În 2018 vor fi alocate 11,2 miliarde de euro pentru programul de cercetare si inovare „Orizont 2020” ( cu 110 milioane de euro mai mult fata de propunerea Comisiei Europene), 2,3 miliarde de euro pentru programul de mobilitate universitara „Erasmus+” (+54 de milioane…

- CS Informatica Timișoara a obținut o noua victorie importanta in lupta pentru varful clasamentului Ligii I de futsal. Jucatorii pregatiți de Robert Lupu au invins-o cu 4-1 pe FK Odorheiu Secuiesc, formația de pe locul 2. Golul desprinderii gazdelor alb-violete a fost marcat in mod spectaculos chiar…

- Iata ca mai este putin pana la vacanta de sarbatori. Cele trei saptamani de vacanta sunt asteptate cu nerabdare de elevi, mai ales ca acestia mai au o minivacanta in zilele urmatoare. Mai mult, programul national ''Scoala altfel'' are o durata de cinci zile consecutive lucratoare in timpul anului scolar…

- In luna ianuarie 2018 va avea loc un nou concurs de admitere la scolile de politie Campina si Cluj-Napoca. Sunt scoase la concurs 1.600 de locuri si nu exista limita de varsta, sau inalțime candidatii admisi au obligatia sa frecventeze cursurile zilnic.Inscrierile la scolile de politie se…

- Monologul Stelei Popescu din Las Fierbinți a creat isterie in mediul virtual. Indragita actrița a prezentat o radiografie dura, dar cat se poate de reala, a sistemului educațional din Romania, din perspectiva unei directoare de liceu, in cadrul serialului “Las Fierbinți”. “Toți profesorii pleaca la…

- Sectorul bancar din Europa de Est cunoaște o perioada de ascensiune în condițiile în care cheltuielile de consum au explodat, iar dobânzile încep sa creasca, informeaza Bloomberg. Dupa ce au supraviețuit unui amestec toxic provocat de dobânzi apropiate de zero,…

- Afacerile din mediul online si strategiile de merketing au fost tema unei intalniri care a avut loc ieri la Camera de Comert din Copou. Evenimentul de tip sesiune de informare a fost dedicat dezvoltarii afacerilor si a avut printre invitati si antreprenori de succes din tara si strainatate. Un exemplu…

- ”Cartea fara nume” de Lucian Avramescu, aparuta la Editura AMPress și tiparita de Karta-Graphic, poate fi procurata adresandu-va direct autorului, la telefonul 0244 441088. Menționați, pe ce adresa vreți s-o primiți și pe numele cui dariți un autograf, al dumneavostra sau al persoanei careia vreți sa…

- "Nu are sens sa faci reforma cu o Autoritate, cand practic reforma inseamna altceva", a spus Costescu, care este si vicepresedinte al Comunitatii Cailor Ferate Europene, mentionand ca i-a fost oferita conducerea Autoritatii de Reforma Feroviara. "Foarte sincer, eu nu am vazut necesitatea…

- Organizatorii, Centrul Județean de Voluntariat Arad si Primaria Arad anunța ca s-au deschis listele de inscrieri pentru toate cele 4 probe: Elfii lui Moș Craciun (masculin și feminin), Renii lui Moș Craciun (masculin și feminin), ARED SantaRace (masculin și feminin) și Family. Organizatorii garanteaza…

- Bucurestenii se pot testa gratuit pentru depistarea BPOC, sambata si duminica intre orele 9,00 - 17,00 in fata magazinului Unirea (pe coltul dinspre bulevardul Unirii), in cadrul campaniei...

- Povestea Teodorei Magurean, handbalista plecata de la Extrem Baia Mare care a ajuns in lotul celei mai galonate echipe din lume: Hypo Viena. HC Zalau intalnește in turul 3 al Cupei EHF pe Hypo Viena, multipla campioana a Europei, formația care deține un record greu de egalat in Europa, fiind de 40 de…

- Au inceput pregatirile pentru Festivalul Național de Folclor al Copiilor „Domnica Trop". Concursul se adreseaza copiilor talentați, cu varste intre 7 și 13 ani. Inscrierile se fac in perioada 14-24 noiembrie,...

- Posta Romana a anuntat astazi, 10 noiembrie, o initiativa cu adevarat revolutionara, dar nu pentru mileniul acesta, ci pentru cel trecut. Initiativa consta intr-o invitatie adresata bancilor, prin care le propune sa instaleze ATM-uri in oficiile postale din zona urbana, dar nu oricum, ci dupa "o…