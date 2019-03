Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Noua Zeelanda au anunțat ca autorul celor doua atacuri armate produse vineri la moscheile Al Noor și Linwood din Christchurch, în urma carora 50 de persoane au murit, a acționat singur, relateaza Mediafax citând BBC.Alte trei persoane au fost arestate în urma…

- Autoritatile din Noua Zeelanda au anuntat ca autorul celor doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch, in urma carora 50 de persoane au murit, a actionat singur, relateaza...

- Bilantul atacurilor armate comise la moschei din orasul neozeelandez Christchurch a ajuns la 50 de morti, a anuntat sambata seara seful Politiei nationale, Mike Bush, citat de CNN și preluat de mediafax.Citește și: Anunț de ultima ora din partea DNA! S-a descoperit trafic de influența de milioane…

- Cel putin 49 de persoane au murit si alte 20 au fost grav ranite in urma a doua incidente armate produse vineri la moscheile Al Noor si Linwood din Christchurch. Brenton Tarrant a fost acuzat de crima si va fi judecat sambata. Alte trei persoane au fost arestate, una dintre acestea urmand sa fie eliberata.…

- Incidentul s-a produs la moscheea Al Noor, aflata in centrul orasului Christchurch, al treilea cel mai mare din Noua Zeelanda. Cea de-a doua moscheie atacata se afla in suburbia Linwood. Potrivit informatiilor disponibile pana in acest moment, atacatorul a intrat in moscheea din Christchurch in jurul…

- Premierul Noii Zeelande, Jacinda Ardern a confirmat ca 40 de persoane au murit iar alte 20 au fost ranite in atacurile de la doua moschei din orasul Christchurch, scrie The Guardian, informeaza News.ro.Citește și: Elicopterul SMURD, solicitat la Brașov - Un copil și mama acestuia au fost GRAV…

- La doua moschei din orașul Christchurch din Noua Zeelanda au avut loc atacuri armate ce au provocat un numar mare de morți și raniți. Presa locala scrie ca între 9 și 27 de persoane au murit, dar bilanțul nu este confirmat oficial. Poliția a reținut patru persoane, o femeie și trei barbați, transmite…

- Unul dintre autorii atacului armat de la Christchurch, un australian in varsta de 28 de ani, s-a filmat in timp ce se deplasa catre moscheea Al Noor, din centrul orasului, conform presei locale.Atacatorul s-a identificat ca fiind "Brenton Tarrant" - un barbat alb, de 28 de ani, de origine…