Premierul Boris Johnson a suspendat marti examinarea acordului asupra Brexitului in Parlamentul britanic in urma respingerii calendarului pentru aprobarea lui dorit de guvern, in asteptarea unei decizii a UE cu privire la o eventuala amanare a datei de retragere din Uniune, informeaza AFP si dpa. Dupa acest vot care a compromis serios sansele unei ratificari inainte de 31 octombrie, premierul britanic a declarat in fata parlamentarilor ca intentioneaza sa le solicite europenilor sa-si exprime "intentiile" cu privire la amanarea Brexitului ceruta sambata. "In asteptarea deciziei lor, vom suspenda…