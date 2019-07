Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului, potrivit agerpres.ro. Citește și: ALERTA - CCR a admis conflictul Parlament…

- Guvernul a aprobat suplimentarea bugetului Ministerului pentru Romanii de Pretutindeni pentru anul 2019 cu 3 milioane de lei pentru acordarea burselor pentru elevii etnici romani care studiaza in scoala sau in scolile cu predare in limba romana sau cu studiul unor materii in limba romana, ca limba…

- Guvernul a aprobat, printr-o hotarare, infiintarea Departamentului pentru dezvoltare, promovare si monitorizare a proiectelor de investitii in infrastructura, a declarat Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Executivului. 'In sedinta de Guvern de astazi a fost si o hotarare de guvern privind infiintarea…

- Guvernul a declarat conducta de transport gaze naturale Pojorata - Vatra Dornei proiect de importanta nationala in domeniu, a informat, miercuri, purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. 'In sedinta de astazi, Guvernul a aprobat un proiect de hotarare, initiat de Ministerul Economiei, prin…

- Guvernul a aprobat scoaterea din Fondul de rezerva a unor locuinte modulare si a unor produse precum paturi, saltele, paturi, in valoare totala de 238.500 de lei, pentru persoanele afectate de fenomenele meteo periculoase din judetul Alba, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu,…

- "Premierul Viorica Dancila a cerut astazi Ministerului Afacerilor Interne un raport detaliat cu privire la efectele inundatiilor si fenomenelor meteorologice periculoase produse in ultimele zile. Pe baza acestei analize, Guvernul va lua masuri urgente pentru sprijinirea oamenilor si a comunitatilor…

- Guvernul a aprobat in sedinta de joi schema de ajutor de minimis pentru modernizarea si dezvoltarea statiunilor balneare si strategia de dezvoltare a ecoturismului, a declarat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu. "A fost adoptata o hotarare de Guvern prin care a fost instituita schema de…

- Guvernul a aprobat joi acordarea unor ajutoare de urgenta in valoare de 422.700 de lei pentru 107 familii si persoane singure care se afla in situatii de necesitate sau situatii deosebite.„La propunerea Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Guvernul a aprobat acordarea unor ajutoare de urgenta in…