Stiri pe aceeasi tema

- Artizanul Brexitului spune ca iesirea Regatului Unit din UE va fi amanata din nou. Londra inca mai spera la un acord cu Bruxellesul Iesirea Regatului Unit din UE va fi amanata din nou, intrucat tentativa prim-ministrului Boris Johnson de a incheia pe ultima suta de metri un acord cu Bruxellesul va fi…

- ​Duminica, 8 septembrie, la deschiderea congresului sau anual, confederația sindicatelor britanice TUC a pledat pentru amânarea Brexitului și pentru organizarea alegerilor parlamentare. "Nu ma voi opri pâna ce nu va fi certa" o extindere a articolului 50, care confirma ieșirea…

- Uniunea Europeana are mari îndoieli cu privire la faptul ca un nou acord de divort cu Regatul Unit poate avea loc înainte de 31 octombrie, asa cum doreste premierul britanic Boris Johnson, a declarat miercuri o sursa europeana importanta, potrivit Rador."Ideea ca, în câteva…

- Financial Times noteaza ca unii colaboratori apropiati ai lui Johnson, care s-au exprimat sub acoperirea anonimatului, se asteapta ca la scurt timp dupa inceperea sesiunii parlamentare (3 septembrie) guvernul sa se confrunte in Camera Comunelor cu un vot de incredere. ''Nu ii putem opri sa forteze…

- Premierul britanic Theresa May l-a felicitat marti pe Boris Johnson, devenit succesorul sau la sefia Partidului Conservator, si i-a cerut "sa lucreze impreuna pentru a livra un Brexit care sa functioneze pentru intreaga Mare Britanie", relateaza DPA. Theresa May, care urmeaza sa ii predea miercuri lui…

- Boris Johnson, candidatul favorit pentru funcția de premier britanic, a refuzat sa menționeze daca își va prezenta demisia în cazul în care Marea Britanie nu va parasi Uniunea Europeana, actuala data limita privind ieșirea din Blocul comunitar, relateaza Mediafax citând site-ul…

- Jeremy Corbyn, liderul Partidului Laburist din Marea Britanie, a anuntat ca in cazul organizarii unui nou referendum, formațiunea sa politica va sustine ramanerea in UE. In ultima perioada, opinia publica a facut presiune pe Corbyn sa anunțe o directie clara anti-Brexit. Astfel, intr-un comunicat transmis…

- În timp ce Jeremy Corbyn este supus unor presiuni sporite pentru a-l convinge sa adopte o pozitie anti-Brexit, Tom Watson le recomada membrilor partidului sa semneze o declaratie publica prin care Partidului Laburist i se cere sa devina un "partid al ramânerii" (în UE), potrivit…