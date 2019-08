Stiri pe aceeasi tema

- Amanda Anisimova (17 ani, 24 WTA) s-a retras de la US Open, ultimul turneu de Mare Șlem al anului, dupa ce și-a gasit tatal fara suflare in aceasta dimineața. Potrivit ESPN, Konstantin Anisimov, 56 de ani, a fost gasit fara suflare in casa in care locuia. Acesta nu ar fi suferit de nicio boala, iar…

- Campioana en titre de la Roland Garros, romanca Simona Halep, a fost invinsa fara drept de apel de americanca Amanda Anisimova (17 ani), cu 6-2, 6-4, joi, in sferturile de finala ale turneului parizian de Mare Slem. Halep (27 ani), numarul trei mondial, a fost dominata de Anisimova (512 WTA), care a…

- Jucatoarea americana de tenis Amanda Anisimova, care o va intalni miercuri pe Simona Halep in sferturi de finala la Roland Garros, a povestit ca s-a bucurat anul trecut pentru succesul romancei in acest turneu, primul de Mare Slem castigat de sportiva din Constanta, scrie DPA. De asemenea, foarte tanara…

