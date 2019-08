Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis vineri dimineata atentionari nowcasting Cod galben de furtuna pentru judetele Arges, Prahova, Teleorman si Dambovita, valabile in urmatorul interval de timp.Bilanț NEDORIT din prima noapte: Sute de participanți la Neversea au avut nevoie de ingrijiri…

- Vremea rea s-a abatut miercuri asupra zonelor montane din județul Prahova. 20 de turiști au fost surprinși de o furtuna puternica pe Platoul Bucegilor și au cerut ajutorul salvamontiștilor. A plouat cu galeata, a cazut grindina și a plouat torențial pe Platoul Bucegilor. Mai mulți turiști au fost surprinși…

- O persoana a fost ranita, joi dupa-amiaza, de un acoperis desprins de pe o cladire inalta din municipiul Baia Mare, in timpul unei furtuni puternice, insotita de rafale de vant, a informat dispeceratul ISU Maramures, potrivit agerpres.ro.Citește și: Silviu Manastire anunța echipa pe care și-a…

- Mai multe localitati din judetul Timis s-au aflat pentru cateva zeci de minute sub cod rosu de vreme rea. Meteorologii, dar si localnicii din mai multe zone ale judetului au anuntat ca a cazut grindina cat oul de porumbel iar sute de hectare au fost afectate. Cele mai mari probleme au fost inregistrate…

- UPDATE Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica noi avertizari nowcasting Cod portocaliu de furtuna si grindina pentru localitati din judetele Hunedoara, Alba, Bihor, Arges, Prahova, Buzau, D

- Meteorologii au emis o atentionare Cod galben de furtuna si grindina pentru judetele din extremitatea de sud a tarii, zonele montane si submontane din nordul, centrul si vestul tarii, valabila duminica, intre orele 14:00 si 21:00. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in intervalul…

- Imagini apocaliptice in municipiul Baia Mare. Aproximativ 10 minute de furtuna și grindina au lasat prapad in urma. Pe rețelele de socializare au aparut numeroase imagini cu mașini distruse de gheața mare cat pumnul, case și blocuri dezvelite, copaci desfrunziți. Copac prabusit pe DN 1 C in zona ”Doua…

- Meteorologii de la Administrația Naționala de Meteorologie au emis, vineri, o avertizare cod galben de furtuna pentru București. Potrivit ANM, in Capitala se vor semnala averse ce vor cumula 25 l/mp, frecvente descarcari electrice, grindina de mici dimensiuni”. Codul galben intra in vigoare la ora 14:25…