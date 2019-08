Giorgio Kampo, dupa lansarea single-ului “Falling” pe canalul I NAME IT, revine cu o super productie numita “Rap Brothers”

Stiri pe aceeasi tema

- egizoarea Catalina Buzoianu a incetat din viața. Anunțul a fost facut pe pagina de Facebook a Casei de Producție TVR. "Drum lin in lumina, Catalina Buzoianu (13 aprilie 1938 - 3 august 2019)", este anunțul postat de Casa de producție TVR. Actrița Oana Pellea a transmis și ea un mesaj de condoleanțe…

- Accidentata grav in luna decembrie a anului trecut, in timpul Campionatului European din Franța, Cristina Neagu (30 de ani) se pregateste intens pentru a reveni pe terenul de handbal. Antrenorul echipei CSM Bucuresti, Tomas Ryde, a dat asiguri ca sportiva va juca in Liga Campionilor, competiție care…

- Organizația Mondiala a Mișcarii Scout (WOSM) lanseaza, in parteneriat cu WWF, un nou Panda Badge astazi, la cea de-a 24 Jamboree Mondiala a Cercetașilor (World Scout Jamboree, in SUA). Insemnul de merit simbolizeaza in pedagogia cercetașeasca dobandirea anumitor competențe in randul copiilor și tinerilor.…

- Editia 2019 a Festivalului International de Opera de la Ierusalim, organizat de Primaria din Ierusalim, se va desfasura in perioada 9 iulie - 4 august 2019. Ca urmare a succesului constant de care se bucura participarea romaneasca la Festivalul International de Opera de la Ierusalim, dirijorul roman…

- Pe 1 octombrie 2019, Kira Hagi, fiica lui Gheorghe Hagi, va debuta pe marile ecrane! Kira a primit un rol principal in pelicula "Intre chin si amin", un film tulburator despre ceea ce a insemnat Experimentul Pitesti. Lansarea va avea loc la București, la Cinema PRO. Este vorba de un film regizat de…

- Pe 28 septembrie 2019, la Arenele Romane din București, Deliric și Silent Strike se intorc pentru lansarea celui de-al doilea album impreuna: Deliric X Silent Strike II. Primele 200 de bilete au pret special. Dupa mai bine de 14 ani de la primul release și doar trei de la lansarea primului material…

- Eurowings continua sa iși extinda rețeaua de destinații, prin lansarea unei rute noi din Timișoara catre Stuttgart. Aceasta noua ruta este deservita in timpul programului de vara incepand de azi, 3 iunie 2019, saptamanal, in zilele de luni, miercuri și vineri. Mohammed Nasr, Business…

- Aversul monedei din aur prezinta imagini ale unor lacasuri de cult si numele localitatilor unde se afla acestea, respectiv Catedrala Sfantul Iosif - ,,BUCURESTI', Sanctuarul marian - ,,SUMULEU CIUC', Catedrala Sfanta Treime - ,,BLAJ', Catedrala Sfanta Fecioara Maria, Regina - ,,IASI', care vor fi…