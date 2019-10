Stiri pe aceeasi tema

- FCSB a fost refuzata pe banda rulanta de mai multi antrenori, insa exista un om care este dispus sa preia vicecampioana Romaniei daca i se va propune si daca se va ajunge la un numitor comun. Numele sau este Ilie Poenaru, antrenorul celor de la Academica Clinceni. Patronul celor de la FCSB Bucuresti,…

- Antrenorul Antonio Conceicao (57 de ani) a sosit la București, marți dupa-amiaza, pentru a negocia cu finanțatorul Gigi Becali preluarea echipei FCSB, anunța Mediafax.Antonio Conceicao a ajuns la Bucuresti si urmeaza sa negocieze cu Gigi Becali. Portughezul a fost surprins pe aeroportul din…

- Toni Conceicao a sosit, marti, la Bucuresti si s-a dus direct la intalnirea cu Gigi Becali. Cel mai probabil, portughezul va fi pe banca ros-albastrilor, joi (ora 21.30, Pro TV), la meciul de la Giurgiu cu Mlada Boleslav (Cehia).

- Preparatorul fizic Marian Lupu a fost demis de Gigi Becali, dupa ce acesta l-a criticat pentru accidentarile suferite de fotbalistii FCSB-ului. Locul lui va fi ocupat de Andrei Zisu, potrivit Mediafax.Venit in 2017 la FCSB, la recomandarea lui Thomas Neubert, Marian Lupu a fost pus pe liber…

- Gigi Becali a anunțat azi un nou transfer la FCSB, dar a surprins pe toata lumea. Patronul FCSB a spus ca a semnat un atacant polonez, dar nu știe cum il cheama. „A venit deja, semneaza contractul. A venit noaptea trecuta, pe la ora 02:00. E un polonez. A semnat pe 6 luni. Nici nu stiu cum il cheama.…

- In varsta de 35 de ani, fundașul Gabriel Tamaș va ramane la Hapoel Haifa inca un sezon, pana pe 30 iunie 2020. In sfarșit, serialul Gabi Tamaș s-a incheiat. Dupa o mulțime de confirmari, urmate de dezmințiri, de rasuciri și de nemulțumiri, stoperul in varsta de 35 de ani și-a prelungit contractul cu…

- FCSB s-a inteles in cele din urma cu Diogo Salomao (30 de ani) si Thierry Moutinho (28 de ani), duminica, iar cei doi fotbalisti vor ajunge luni la Bucuresti, anunța MEDIAFAX.Patronul vicecampioanei, Gigi Becali, a anuntat ca a ajuns la un acord cu cei doi jucatori: "Da, ne-am inteles cu ei!…