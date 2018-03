Stiri pe aceeasi tema

- Fostul parlamentar Sebasrtian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca nu sunt reale informatiile potrivit carora Victor Ponta facea liste cu baronii din PSD, impreuna cu sefii SRI, sustinand ca pesedistii se trezeau cu mascatii peste ei.

- "Pe ei nu ii intereseaza corupția. ”Hai, da-ne pe unul mare și tu scapi!”, asta le spuneau procurorii. Domnul Maior a confirmat, la Comisie, intalnirile dintre mine, doamna Kovesi și dansul in sediile SRI. In general, Florian Coldea se intalnea, o chema, discuta cu Kovesi și mulți alții eram și noi…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat luni, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca Directia Nationala Anticoruptie (DNA) este "noua Securitate", care ca si-a facut o lista de "cetateni indignati", pentru a face denunturi in anumite dosare.

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita s-a dezlantuit in cel de-al treilea episod din interviul video al lui Ion Cristoiu. Ghita a facut dezvaluiri incredibile despre Victor Ponta si Liviu Dragnea si despre cum li s-ar fi fabricat acestora dosare de catre Directia Nationala Anticoruptie (DNA).Citește…

- Fostul deputat a afirmat ca inca din 2013 DNA Ploiești ”pregatea deja ceva” și nu dupa alegeri așa cum s-a precizat inițial. Acesta a explicat și de ce. „Din 2013 primisera ordin pe unitate și intrebau daca de Ghița sau de Ponta știe ceva. Se pregateau deja. Ponta intrase intr-un mic conflict…

- "Din 2013 se pregateau, Ponta intrase intr-un mic conflict cu sistemul si se pregateau deja sa-l "surubareasca". Si daca iesea presedinte, lui Ponta ii faceau ce i-au facut lui Iohannis, un dosar, ca sa se asigure ca sunt numiti din nou, ca sa se asigure doamna Kovesi ca e bine aparata. Am spus-o…

- "A mers ca nu avea incotro, ca altfel mergea la puscarie daca nu facea ce spuneau ei", a raspuns Marian Oprisan, vicepresedinte PSD, la intrebarea daca Liviu Dragnea mergea la petrecerile private organizate de SRI. "Daca cineva crede ca a avut vreo legatura cu serviciile in sensul negativ, e nebun",…

- „DNA, astazi, este noua Securitate”, spune Sebastian Ghița, in cel de al treilea episod al interviului luat de Ion Cristoiu. Cum incercau procurorii anticorupție sa ajunga la Victor Ponta, pe atunci premier și candidat la președinție, razboiul acestuia cu Florian Coldea, prim-adjunctul SRI in acel timp…

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca la intalnirile de la sediile SRI se statea la rand pentru a o cunoaste pe Laura Codruta Kovesi, cei mai multi cautand protectia printr-o relatia cu aceasta.

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat joi, intr-un interviu MEDIAFAX, ca interviul lui Sebastian Ghita, prezentat miercuri de Evenimentul Zilei, arata mai mult ca o "rafuiala intre gasti", deoarece fostul parlamentar incearca sa spuna doar anumite lucruri, nu tot adevarul."Din punct de vedere…

- Marian Vanghelie, despre lista cu persoanele din PSD care erau arestate. Marian Vanghelie, fost lider in Partidul Social Democrat (PSD), a declarat aseara, la un post de televiziune, ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director al Serviciului Roman de Informații (SRI), George Maior,…

- Sebastian Ghita, prins în Serbia dupa ce a fugit din România, unde era anchetat de DNA, a declarat, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta Kovesi si întelege de ce nu a plecat

- Fostul parlamentar Sebastian Ghita a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca a stiut, la ultima intalnire cu reprezentantii SRI si cei din Comisia de Control ce urmeaza sa i se intample, dar a vrut sa il priveasca pe prim adjunctul SRI, Florian Coldea, in ochi.

- Sebastian Ghita, prins in Serbia dupa ce a fugit din Romania, unde era anchetat de DNA, a declarat, intr-un interviu pentru Evenimentul Zilei, ca stie ce sustinere are sefa DNA, Laura Codruta...

- Ana Maria Patru, fosta sefa a Autoritatii Electorale Permanente, a povestit intr-o emisiune ca, in perioada in care a fost cercetata in dosarul in care este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor, i s-a cerut in repetate randuri sa faca denunturi impotriva celor aflati in fruntea…

- Verificarile inspectorilor IJ au loc dupa ce in presa au aparut mai multe inregistrarile socante facute publice de fostul politician Vlad Cosma, dar si a unei autosesizari din partea Inspectiei Judiciare. Postul Antena 3 a difuzat mai multe inregistrari prezentandu-l pe Vlad Cosma, care a…

- Fostul procuror DNA, Mircea Negulescu, dar și alți procurori de la Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești, sunt vizați in cuprinsul a 12 plangeri penale, formulate de diverse persoane, au explicat pentru Libertatea.ro surse judiciare. Potrivit surselor citate plangerile sunt…

- Invitat in platoul Antenei 3, la Sinteza Zilei, fostul senator Daniel Savu a aflat in direct, cu stupoare, ca a fost la un pas sa fie linsat de tandemul "haules" de la DNA Ploiesti, Negulescu-Onea. Vlad Cosma a prezentat, aseara, inregistrari halucinante care au devoalat metoda prin care cei doi urmau…

- Noi inregistrari exclusive ale unei discuții dintre Vlad Cosma și Mircea Negulescu, difuzate de Realitatea TV! In urma cu aproximativ doi ani, fostul deputat PSD, Vlad Cosma, il informa pe Mircea Negulescu cum are de gand Sebastian Ghița sa „scape” de dosarele penale deschise pe numele sau, facand…

- Administratia Prezidentiala anunta o declaratie de presa de la 20.15, fara a anunta subiectul anuntului facut de Klaus Iohannis. Surse anunta ca declaratia presedintelui are legatura cu ultimele evenimente din justitie. Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, joi, ca saptamana viitoare…

- Romania TV a prezentat miercuri seara alte inregistrari compromitatoare cu procurorii de la DNA Ploiesti. Inregistrari incendiare cu fostul deputat PSD Vlad Cosma si procurorul Mircea Negulescu au fost prezentate miercuri seara de Romania TV. In aceste noi inregistrari, veti vedea fapte absolut socante:…

- Fostul deputat Sebastian Ghita a depus o plangere penala la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, dupa dezvaluirile facute de Vlad Cosma, in ultimele zile, inclusiv prin publicarea unor inregistrari care ar fi fost efectuate in sediul DNA Ploiești.

- Fostul deputat Vlad Cosma sustine ca nu s-a prezentat, marti, la DNA pentru ca este intr-o vacanta pentru a isi sarbatori ziua de nastere, acesta precizand ca va merge la audieri saptamana urmatoare. Cosma sustine ca un procuror i-a cerut 250.000 euro pentru a ii clasa un dosar, potrivit flux24.ro „Am…

- "Am fost pus sa fac declaratii in fals si pe aceasta am ajuns suspect, inculpat si trimis in judecata. Negulescu m-a chemat in 2014 si m-a pus sa dau o declaratie de care habar nu aveam. Au fost tot felul de amenintari. E usor sa te vizeze cineva cand esti arestat. Cand nu stiai ce sa spui, iti dadeau…

- Noi dovezi despre modul in care actionau procurorii DNA, Negulescu si Onea, au fost facute publice de Antena 3. Martorii de pe tabelele fictive din dosarul de mita intocmit de Sebastian Ghita nu doar ca nu au fost niciodata audiati dar unii dintre ei nici macar nu au cetatenie romana, asa ca nu puteau…

- Politologul Alina Mungiu-Pippidi a vorbit in emisiunea Talk B1 despre scandalul iscat pe scena publica, in urma acuzatiilor si inregistrarilor facute publice de fostul deputat Vlad Cosma in care acesta prezinta felul in care procurori de la DNA Prahova falsifica probe la dosar pentru a ii pune sub acuzare…

- Daca acuzațiile aduse de fostul deputat PSD Vlad Cosma la adresa DNA Prahova sunt adevarate, este grav. Trebuie însa sa avem rabdare și sa așteptam concluziile Inspecției Judiciare.

- Fostul deputat Vlad Cosma nu se va prezenta, marti, la sediul DNA Ploiesti, unde era citat ca martor, transmite corespondentul MEDIAFAX. Deputatul Andreea Cosma, sora lui Vlad Cosma, a declarat, pentru corespondentul MEDIAFAX, ca fostul parlamentar este plecat din tara si nu se poate prezenta marti…

- "Referitor la informațiile aparute astazi in presa, fac urmatoarea precizare: Nu m-am intalnit cu Sebastian Ghița dupa ce acesta a plecat din Romania. Nici la Belgrad, nici in alta parte. A susține sau a sugera contrariul este o minciuna și o manipulare", a scris Dan Voiculescu pe blogul…

- Un martor al carui nume apare in mai multe dosare instrumentate in ultimii ani de procurorii DNA Ploiesti, Razvan Alexe, sustine ca a fost obligat sa faca denunturi mincinoase si sa dea „declaratii romantate” in dosarele in care este implicat. Prezent luni la sediul structurii centrale a DNA, unde a…

- Fostul deputat PSD Vlad Cosma a continuat, luni seara, la Amtena 3, seria acuzatiilor lansate la adresa sefului DNA Ploiesti, Lucian Onea, si a fostului procuror Mircea Negulescu, el sustinand ca poate dovedi "cum fost masluit la DNA Ploiesti dosarul Tony Blair", in care fostul premier Victor Ponta…

- Noi dezvaluiri bomba in cazul șefului DNA Ploiești, Lucian Onea și procurorul Portocala, care au fost inregistrați de fostul membru al PSD, Vlad Cosma, in timp ce falsificau probe in dosarul in care este implicat Sebastian Ghița.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, in urma acuzatiilor aduse DNA dupa inregistrarile prezentate de catre deputatul Vlad Cosma, ca nu ar trebui sa fie subiectul unor dezbateri politice, existand institutii ale statului care trebuie sa verifice veridicitatea acestor informatii si sa decida in…

- "Am fost chemat pentru a da o declarație in dosarul lui Vlad Cosma. Am fost obligat si constrans sa fac denunturi mincinoase. Obligat sa fac anumite declaratii in anumite dosare impotriva lui Sebastian Ghita. La inceputul inceputului impotriva familiei Cosma. S-a dorit foarte mult arestarea lui Mircea…

- Razvan Alexe, un controversat afacerist din Ploiești, a fost chemat, luni, la sediul DNA pentru a da delcarații chiar intr-un dosar in care e implicat fostul deputat Vlad Cosma. Alexe il acuza pe procurorul Mircea Negulescu ca obișnuia sa puna presiune pe inculpați și pe martori pentru a face denunțuri.”Am…

- Șeful DNA Ploiești, Lucian Onea a oferit astazi (12 februarie 2018), intr-o conferința de presa, primele reactii in urma dezvaluirilor facute duminica seara de fostul deputat Vlad Cosma și de omul de afaceri, Sebastian Ghița. In celebra inregistrare sunt incluse niste pasaje audio in care se arata ca…

- Premierul Viorica Dancila a declarat luni ca il va chema de urgenta in tara pe Tudorel Toader, ministrul Justitiei, aflat in vizita de lucru in Japonia, in contextul ultimelor informatii privind situatia de la DNA. "Voi avea o disuctie imediat ce voi ajunge la Guvern si il chem pe ministrul…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a precizat, luni, intrebat ce ar trebui sa intreprinda presedintele Klaus Iohannis referitor la ultimele dezvaluiri facute de Vlad Cosma si Mahaiela Iorga, ca seful statului trebuie sa astepte cu „maxim interes” sa se finalizeze ancheta Inspectiei judiciare. „Eu…

- Ministrul Justitiei a declarat, luni, ca va lua o decizia la Bucuresti cu privire la conducerea DNA, insa nu are sens sa mai sesizeze Inspectia Judiciara, deoarece aceasta ar amana mult luarea unei masuri. "Asteptari din partea mea referitor la subiectul discutat stiu ca sunt. Presiuni…

- Social-democrații au reacționat dupa ce Antena 3 a difuzat duminica seara inregistrarile in care fostul deputat PSD Vlad Cosma acuza procurorii DNA Ploiești ca ar fi falsificat dovezi in dosare in care este vizat și afaceristul fugar Sebastian Ghița. ”Aici nu e vorba despre cine este intr-o anumita…

- "Avem tabloul complet a ceea ce inseamna azi lupta impotriva corupției și funcționarea justiției. Nu doar ca sunt alese ținte, dar dosarele acestora se și fabrica. Pana acum am aflat cu toții de martori falși, puși sa scrie la comanda sub amenințarea cu pușcaria, de inregistrari trucate, de documente…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei,Tudorel Toader, dupa ce fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, duminica seara, mai multe inregistrari din care reiesea cum doi procuroi de la DNA Ploiesti incercau sa fabrice probe in dosarul lui Sebastian Ghita

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Fostul deputat Vlad Cosma a facut o serie de acuzatii la adresa procurorilor Directiei Nationale Anticoruptie Mircea Negulescu si Lucian Oanea, despre care spune, intr-o inregistrare difuzata la Antena 3, ca au incercat sa „inventeze dosare in baza unor probe fabricate”, in cauza fiind vorba despre…

- Omul de afaceri Sebastian Ghita a declarat duminica, intr-un interviu acordat Romania TV, ca procurorul Negulescu nu l-a vizat doar pe Victor Ponta, ci ar fi facut presiuni pentru denunturi si pe numele presedintelui PSD, Liviu Dragnea. "Au existat multe momente in care Portocala a cerut denunturi despre…

- Antena 3 a facut publica, duminica seara, o inregistrare care arunca in aer DNA și care devoaleaza mișcarile unui grup infracțional organizat in cadrul instituției. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma dezvaluie informatii cutremuratoare referitoare la comportamentul socant al procurorului Portocala. Acesta…

- Noi inregistrari incendiare prezentate in direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea. Fostul deputat PSD, Vlad Cosma, a lansat o serie de acuzatii fara precedent la adresa fostului procuror DNA Prahova, Mircea Negulescu si la adresa sefului DNA Prahova, Lucian Onea. Cosma sustine ca a fost…

- Procurorul Mircea Negulescu a fost exclus din magistratura. Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis marti, 30 ianuarie, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare,…

