- Consiliul de Administratie de la grupul auto francez Renault va propune in data de 15 februarie reinnoirea mandatului presedintelui director general, Carlos Ghosn, pentru ca acesta sa poata negocia un nou acord cu partenerii Nissan si Mitsubishi, informeaza un articol publicat de cotidianul Le Figaro,…

- Alina Culcea va ocupa pozitia de director general al companiei Amgen Romania incepand cu 1 februarie 2018, dupa ce Sorin Popescu a asigurat interimatul reprezentantei din Romania din iulie 2017 pana in prezent si in acelasi timp a fost director general...

- Compania de stat Cupru Min Abrud, societate care exploateaza peste 60 % din rezervele de cupru ale Romaniei, are un nou director interimar, dupa ce fostul manager general Nicolae Turdean si-a dat demisia din motive personale. La conducerea societatii, Consiliul de Administratia l-a imputernicit pe…

- Azi, la Tribunalul Constanta va avea loc un nou termen in dosarul in care Daniel Lintes, fost director general al companiei SOCEP, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Constanta. In cauza, Daniel Lintes este acuzat de santaj in forma continuata…

- Cosmin Marcovici (foto) si-a dat demisia din functia de director general adjunct al Operei Nationale Romane din Iasi, acesta urmand sa activeze in continuare ca solist al institutiei culturale, desi avea contract de management valabil pana in 2019. El si-a anuntat decizia intr-un mesaj publicat pe Facebook,…

- Un roman va administra unul din cele mai mari hoteluri de cinci stele din reteaua lui Donald Trump. Gabriel Constantin a fost numit director general al hotelului Trump International din Chicago. Este vorba de o cladire cu 92 etaje si sute de camere si apartamente de lux

- Gelu Diaconu, fostul președinte ANAF din perioada 2012-2016, reacționeaza la achitarea definitiva a fostului sau adjunct, Romeo Florin Nicolae. Diaconu amintește ca, imediat dupa ce fostul sau adjunct a fost pus sub urmarire penala, i-a cerut premierului Ponta sa il elibereze pe acesta din funcție.…

- Marius-Iulian Carabulea a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar general adjunct al Guvernului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.Decizia a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, potrivit Agerpres. Citește și: Lovitura…

- “Am prezentat oficial noul inspector general și domnul inspector general adjunct al Poliției Romane, cel cu care va face echipa, comisarul șef Florin Dragnea. (…) Ceea ce s-a intamplat este o situație dificila. Motiv pentru care ne-am asumat ca intr-o prima instanța sa avem o analiza profunda a realitații…

- Dialogurile premierului Japoniei, ce urmau sa se desfașoare la Palatul Victoria, au fost anulate de oaspeți. Un director adjunct din cabinetul premierului japonez va conduce o mica delegație la sediul guvernului din București pentru discuții cu vicepremierul roman care nu este nici el cert, intrucat…

- Liderii PSD par sa nu mai aiba rabdare pana la ședința Comitetului Executiv Național ( CEx ) anunțata pentru 29 ianuarie, la Iași. Codrin Ștefanescu , secretarul general adjunct al PSD , considerat unul dintre apropiații lui Liviu Dragnea , a anunțat oficial ca luni, 15 ianuarie, va avea loc o ședința …

- Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director general la Directia Generala Administratie Publica din cadrul Primariei Baia Mare a avut un singur participant. Este vorba despre Botis Retta Roxana, care a reusit sa treaca ambele probe: scrisa si interviu.…

- "Aflu dintr-un comunicat ANAF ca, ajutat de jurnalisti, incerc sa "destabilizez" institutia prin postarile mele. Asa ca, astazi, am sa incerc sa "destabilizez" putin aberatiile din comunicatul emis aseara. Asadar, dupa ce timp de aproape doi ani de zile o mana de incompetenti aflati temporar la conducerea…

- Premierul Mihai Tudose a trimis joi Corpul de Control la Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a face verificari, cu o zi inainte de data stabilita pentru prelungirea mandatului actualului director general al institutiei, Stefan Ionita, au precizat, pentru News.ro,…

- Vlad Stanculescu a fost numit marti, director general al Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale Radionav SA, institutie aflata in subordinea Ministerului Transporturilor.Vlad Stanculescu a fost director general al Radionav in perioada 2009 2012. ...

- Steve Bannon, fost consilier prezidential pentru Strategii Politice, a demisionat, marti, din functia de director al publicatiei Breitbart News, in urma disputei cu Casa Alba, generata de aczatiile aduse la adresa presedintelui Donald Trump si a fiului acestuia, relateaza cotidianul The Guardian.

- Societatea de Transport Public Timișoara, fosta RATT, ataca noul an cu forțe proaspete. Urmeaza, in cateva saptamani, sa fie stabilita formula de conducere, cu un nou consiliu de administrație și, poate, chiar un nou manager, dar, pana atunci, a fost numit un director adjunct. Este vorba despre liberalul…

- De ceva timp, pe strada Matei Voievod din Capitala, in fața sediului Inspecției Muncii, un BMW nou nouț atrage atenția trecatorilor. Misterul bolidului de lux, evaluat la vreo 60.000 de euro, s-a lamurit in scurt timp....

- Peste jumatate dintre fermierii doljeni au fost autorizati la plata, ceea ce inseamna ca au primit sau urmeaza sa isi primeasca subvențiile. In total, peste 38.000 de agricultori asteapta sa intre in posesia ajutoarelor financiare acordate prin Agentia de Plati ...

- Marius Ioana este noul director general al Romarm, companie din portofoliul Ministerului Economiei dedicata industriei de aparare, informeaza ministerul, pe pagina sa de Facebook. Marius Ioana il inlocuieste in functie pe Gheorge Stoica, care avusese mandat de director general interimar.…

- Speranta Georgeta Ionescu fosta Munteanu , fost director general economic in cadrul Ministerului Mediului si Padurilor, in prezent director general in cadrul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, a fost trimisa in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Oradea.…

- Procurorii DNA Oradea au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a fostului director general economic in Ministerul Mediului Georgeta Ionescu (fosta Munteanu), in prezent avand aceeasi functie in Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, pentru luare de mita si trafic de influenta, precum…

- Corin Cindrea este noul director general al Romgaz, dupa ce Consiliul de Administratie a decis, joi, revocarea din functia de director general a lui Virgil Metea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti.

- In functia de director general a fost numit, provizoriu, pentru patru luni, Corin Cindrea, conform unui raport remis Bursei de Valori Bucuresti."Prin Hotararea nr.36/14 decembrie 2017, Consiliul de Administratie SNGN Romgaz SA revoca, in baza art.2030 alin.(1) si a art.231 din Codul Civil,…

- Nicolae Eugen Crisan a fost numit, in 2001, in pozitia de presedinte al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor. In mandatul detinut de Crisan, de prim presedinte al institutiei, s-au pus bazele sistemului de supraveghere si functionare a pietei asigurarilor din Romania, in sens modern. Nicolae…

- Igor Dodon a avut o intrevedere vineri, 8 decembrie, Rose Gottemoeller, secretarul general adjunct al NATO, in contextul inaugurarii Oficiului NATO la Chisinau. Oficialii au facut un schimb de opinii privind situatia politica din regiune si perspectivele interactiunii Republica Moldova - NATO.

- Consiliul de administratie al Rompetrol Rafinare (RRC), compania care opereaza rafinarile Petromidia Navodari, convoaca actionarii pe 15 ianuarie 2018 pentru a aproba, printre altele, revocarea din functia de membru al board-ului a lui Marius Mitrus, se arata intr-un document publicat la bursa.…

- Pangerea se refera la conduita pasiva a Ministrului Sanatatii, Florian Bodog si a subalternilor sai care, de mai bine de sase luni, „nu au luat masuri pentru a pune la dispozitia bolnavilor care sufera de imunodeficiente primare si de boli autoimune tratamentul cu imunoglobulina”, se arata intr-un comunicat…

- Ordinul de numire a fost emis de ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale in data de 27 noiembrie 2017. Cu peste 15 ani de experienta in industria IT, Catalin Arama a detinut functii de conducere, atat in mediul public, cat si in mediul privat. El a fost presedinte al…

- Catalin Arama a fost numit director general al Centrului Național de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO), potrivit unui comunicat al instituției. Sursa foto: facebook/CERT.RO Ordinul de numire a fost emis de ministrul Comunicațiilor și Societații…

- Administratia Pietelor Agroalimentare are un nou director provizoriu pentru urmatoarele patru luni de zile. Este vorba despre consilierul judetean Viorica Sandu, membra PSD. Acesta i-a luat locul lui Eugen Zaharia care a condus societatea din anul 1992, dupa ce fostul director general a iesit la pensie.…

- PSD pregateste un proiect de memorandum prin care sa fie limitat dreptul de a solicita restituirea taxei auto, anunta Gelu Stefan Diaconu, fost sef al ANAF, printr-o postare pe Facebook. "Din pacate, va aduc din nou vesti proaste: PSD se pregateste sa bage in sedinta de guvern un proiect de memorandum…

- Eftemie Popescu și-a depus inca o data dosarul pentru a participa la concursul pentru postul de director al societații prestatoare de servicii medicale in minerit. Consilierul ALDE de la Bumbești-Jiu ii are contracandidați pe liderul ALDE Motru, Ion Cojocaru și Ion Neamtu, profesor universitar…

- Noul director general al Bursei de Valori București (BVB) este Adrian Tanase, a anunțat Investors Club, intr-un comunicat transmis marți. “Intr-un context sensibil al Romaniei, caracterizat de scaderea investițiilor straine […]

- Consiliul de Administratie al Bursei de Valori Bucuresti l-a ales in functia de director general pe Adrian Tanase, cel care in ultimii 9 ani s-a aflat la adminstrarea fondurilor de pensii ale NN si ING, anunta Profit.ro.

- Trei persoane și-au depus candidatura pentru functia de director executiv al MedservMin, societatea prestatoare de servicii medicale pentru Complexul Energetic Oltenia. Este vorba de Eftimie Popescu, consilier local ALDE la Bumbești Jiu, Ion Neamtu,...

- Secretarul general adjunct al PNL Giurgiu, Ionel Dinu, a declarat vineri, in cadrul unei conferințe de presa, ca a depus, in nume personal, la Tribunalul București o cerere prin care solicita dizolvarea PSD pe cale judecatoreasca pe motiv ca partidul nu și-ar fi respectat programul de guvernare.…

- Dosarele pot fi depuse pana la inceputul lunii decembrie, mai exact, pana pe data de 6, proba scrisa fiind programata pentru 14.12.2017, ora 10.00. Proiectul de specialitate va fi sustinut de la aceeasi ora in data de 20 decembrie, in timp ce interviul de selectie va fi in a treia zi de Craciun, pe…

- "Bonusurile la angajare nu sunt o inovatie in recrutare, ele practicandu-se de multi ani pe pietele internationale, dar in Romania discutia este de data recenta si nu sunt un fenomen raspandit. La nivelul managementului senior, preferinta este mai degraba spre negocierea unui pachet avantajos de iesire,…

- Un fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, Werner Wolff, a fost numit luni director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an, potrivit unor surse din Ministerul Transporturilor, citate de News.ro. Tarom a anuntat recent demisia Ilenei Daniela…

- Consiliul de Administrație al TAROM l-a numit luni pe Wolff Werner-Wilhelm in funcția de director general interimar al companiei, mandatul fiind de patru luni. "Compania TAROM informeaza ca, în urma ședinței de astazi (luni — n. r.), 20 noiembrie 2017, a Consiliului…

- O singura persoana și-a depus dosarul pentru candidatura privind postul de director la SC Domeniul Public Campia Turzii SA, in urma selecției anunțate de Consiliul de Administrație, in acest sens. Read More...

- "In cursul lunii octombrie, in dosare de coruptie instrumentate de DNA, au fost condamnati 61 inculpati prin 26 hotarari judecatoresti definitive, intre persoanele condamnate definitiv figureaza un judecator, un notar, un director adjunct penitenciar, un director APIA judet, un director general regie…

- Dupa mai bine de 16 ani in avocatura, in luna august a acestui an, Nadia Elena Harpa a acceptat numirea in funcția de președinte-director general al Casei de Asigurari de Sanatate Neamț. In fiecare zi face naveta din Targu Neamț, acolo unde locuiește cu familia: soțul, Daniel Harpa, primarul orașului…

- Gabriela Szabo, fost ministru al Tineretului și Sportului, a caștigat prin concurs postul de director general al Clubului Sportiv Municipal București, dupa ce a avut un mandat interimar pe parcursul ultimelor patru luni. La proba de interviu, Gabriela Szabo a obținut 100 de puncte,…

- Șeful Bancii Centrale din Mexic, Agustin Carstens, a demisionat mai devreme din postul de președinte al Comitetului Financiar și Monetar al FMI (IMFC), a anunțat miercuri instituția financiara internaționala cu sediul la Washington, transmite DPA. În 2015, Carstens a fost ales în…

- Fostul director al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADNR) Dorin Gavril Debucean, incarcerat intr-un alt dosar de coruptie, a fost trimis in judecata de catre procurorii DNA pentru abuz in serviciu in forma continuata, cu consecinte deosebit de grave. Acesta este…

- Cristi Ungurean a preluat conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat, de Consiliul de Administratie, director general interimar. Cristi Ungurean va coordona activitatea CFR SA, compania nationala care administreaza si gestioneaza infrastructura feroviara publica, pana la finalizarea…

- Cristi Ungurean a preluat conducerea Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, fiind desemnat de Consiliul de Administratie director general interimar, potrivit CFR. Marius Chiper, fostul director general, a parasit postul la scurt timp dupa ce ministrul Transporturilor a anuntat ca il va demite, relateaza…

- Veste mai putin placuta pentru Directia Nationala Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei Ieri, judecatorii de la Curtea de Apel Constanta au constatat neregularitatea actului de sesizare a instantei in cazul lui Panait Samata, la data presupuselor fapte consilier superior in cadrul Agentiei de…