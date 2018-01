Stiri pe aceeasi tema

- Gazul petrolier lichefiat ramane cel mai ieftin combustibil auto existent in acest moment pe piata, cine si-a montat o instalatie de alimentare cu acest combustibil este mai mult decat castigat. Este singurul tip de combustibil pentru care preturile au scazut si au ramas la acelasi nivel de mai mult…

- Pretul energiei electrice consumate in orele de gol, a ajuns, pe piata pentru ziua urmatoare (PZU – piata spot), pana la 10 lei/MWh, potrivit datelor Operatorului Comercial al Pietei de Energie Electrice (OPCOM). Preturile din intervalele orare 4 si 5 dimineata de pe PZU din data de 18 ianuarie au coborat…

- Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz, regreta profund faptul ca țarile din centrul și estul Europei resping cotele de acceptare a refugiaților stabilite de Uniunea Europeana. Totuși, demnitarul observa ca nici imigranții extracomunitari nu iși doresc sa ajunga in țari precum Romania, Bulgaria sau Polonia.

- Remus Borza s-a intors miercuri din Africa de Sud, dupa cum a precizat in cadrul emisiunii menționate. Acesta a spus ca in Romania nu exista autostrazile pe care Zimbabwe le are. "M-am intors ieri din Africa de Sud, din Zimbabwe și Botswana. Noi n-avem autostrazile pe care le are Zimbabwe.…

- Rovinieta s-ar putea scumpi cu 200% pentru cele 30.000 de autovehicule de transport marfa cu masa autorizata intre 3,5 si 12 tone, potrivit unui proiect de ordonanta guvernamentala, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Transportatorilor Rutieri din Romania (UNTRR), remis, miercuri, AGERPRES.…

- Tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania – rovinieta – va creste pentru vehiculele pentru transportul de marfa mai grele de 3,5 tone (categoriile C si D), urmand sa se majoreze cu cel putin 85%, reiese dintr-un proiect normativ publicat de Ministerul Transporturilor. De exemplu,…

- Inventat in SUA in anii '50, sistemul de ambalare a vinului intr-o punga cu robinet prinde tot mai mult teren in Romania, in detrimentul vinului ambaslat la sticla. Producatorii au inceput sa foloseasca acest ambalaj si pentru vinurile de calitate superioara, consumatorii apreciind ca sistemul bag-in-box…

- O delegație cuprinzand directori din cadrul Primariei Deva și consilieri locali a fost intr-o vizita la municipalitatea din Oradea. Devenii au avut ocazia sa vada un mod de lucru eficient in administrație, cu personal redus și bani cheltuiți eficient, un oraș frumos, curat și in continua dezvoltare.…

- Mare grija cat va imprumutati, mai ales ca nu mai este foarte complicat. Mai multe banci din Romania urmeaza sa lanseze, ori au deja, credite online. Practic, după câteva click-uri, banii vă intră direct în cont. În plus, tot pe telefon sau de la calculator, puteţi…

- Pretul gazelor naturale pentru populatie creste incepand de miercuri, companiile de utilitati estimand o crestere medie de 5,6%, procentul fiind diferit de la un furnizor la altul.”Ca urmare a cresterii costului de achizitie a gazelor naturale pe care furnizorii il platesc producatorilor de…

- Eduard Torok si Iulian Pitea, doi dintre cei mai buni saritori cu schiurile din Romania, originari din Brașov, nu au putut sa ia startul la „Turneul Celor Patru Trambuline” dupa ce au fost retrasi de pe lista de concurs, fara sa fie anunțați. Cei doi sportivi, in varsta de 20 de ani, s-au deplasat la…

- Majoritatea romanilor care s-a hotarat sa calatoreasca de Anul Nou a ales destinatii externe, multe fiind orase din tarile vecine, in conditiile in care Brasovul ocupa primul loc in clasamentul preferintelor, iar Capitala ocupa pozitia 26, conform unei analize realizate de o platforma hoteliera, transmite…

- Fosta sefa a UPC Romania, Severina Pascu, in prezent managing director al operatiunilor din Europa Centrala si de Est (CEE) ale Liberty Global, unul dintre cele mai mari grupuri de comunicatii prin cablu din lume, va conduce toate activitatile diviziei Consumer din Elvetia si Austria, pastrand responsabilitatea…

- Preturile de consum au crescut cu 3,2% in noiembrie 2017 comparativ cu aceeasi luna de anul trecut, iar inflatia in crestere va afecta inca si mai pronuntat cursul de schimb si dobanzile, dar cascada de consecinte nu va pune sub semnul intrebarii cresterea economica - 5,5% pentru 2018 - in estimarea…

- Inflația, cel mai mare nivel din ultimii patru ani Rata anuala a inflatiei, care masoara evolutia preturilor de consum in ultimul an, a urcat in luna noiembrie la 3,23%, cel mai inalt nivel din august 2013, cand a fost 3,67%, in conditiile in care ouale s-a scumpit cu 29,2% in noiembrie fata de octombrie,…

- Preturile la gaze naturale si electricitate au crescut in Europa dupa ce o explozie la unul din cele mai importante puncte nodale pentru transportul gazelor naturale de pe continent a afectat livrarile in momentul unui val de frig, transmite Bloomberg.

- Romania, alaturi de Austria si Irlanda, au cheltuit cei mai putini bani europeni alocati programarii 2014-2020, in timp ce tari precum Bulgaria si Polonia ne-au lasat mult in urma, potrivit Agerpres.

- Brazii și-au facut apariția in Piața din Alexandria. Primi comercianti cu brazi au venit inca de la inceputul acestei saptamanii. Din pacate prețurile erau ștințifico-fantastice, 600 lei pentru un brad. Intre timp și-au facut apariția mai mulți comercianți, iar prețurile au intrat cat de cat in normal.…

- România are cele mai mici preturi la gazele naturale pentru consumatorii casnici, 3,2 euro per 100 kWh, cele mai mari preturi fiind platite de suedezi, 12 euro per 100 kWh, în primul semestru din 2017, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Eurostat. Preturile gazelor pentru…

- Echipa de fotbal care va deveni campioana Romaniei la finalul sezonului va intra in turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor, in editia 2018/2019 a competitiei, informeaza FRF. Formatul celor doua competitii europene sufera modificari, incepand de anul viitor. Atat in UEFA Champions League, cat…

- Rata mortalitații materne in Romania este de peste doua ori mai mare fața de media UE, de trei ori mai mare decat in Slovacia, Slovenia și Bulgaria și de aproape zece ori mai mare decat in Austria și Polonia, potrivit ...

- Patru polițiști și patru jandarmui din Timișoara au fost puși sub acuzare in dosarul in care sunt cercetați pentru ca au batut doi tineri pe care i-au confundat cu un hoț cautat pentru jafuri in Romania și Austria și complicele lui. Unul din tinerii de 34 de ani care a ajuns in spital este fratele vitreg…

- Proiectul BRUA, "o prioritate pentru guvernul Tudose" Foto: gov.ro. Un nou gazoduct strategic în lungime de peste 500 de kilometri va parcurge teritoriul României în cadrul proiectului european BRUA, care va interconecta retelele de gaze naturale din Bulgaria, România, Ungaria…

- Aceasta ar insemna ca vom avea cea mai mare redevența pe ape imbuteliate din Uniunea Europeana, potrivit unui proiect de lege pentru reglementarea sistemului de redevente al concesiunilor resurselor minerale, petroliere si hidrominerale, spun producatorii, care acuza si o serie de confuzii si probleme…

- Reducerea de 20% se aplica tarifelor cu toate taxele obligatorii incluse dar exclude taxa administrativa. Aceasta promotie se aplica pe 24 noiembrie de la 00.00 pana la 23.59 CET (Ora Europei Centrale). Preturile se aplica doar rezervarilor facute prin wizzair.com sau prin aplicatia WIZZ pentru mobil.…

- Pe 13 noiembrie, primariiel Vaslui, Barlad și Huși au fost informate de Asociația Municipiilor din Romania ca, de anul viitor, cotizația de membru se majoreaza. In prezent, aceasta este de 0,30 lei de locuitor pe an. Din ianuarie 2018, valoarea cotizației va fi majorata la 0,50 lei de locuitor pe an.…

- Inainte de a cumpara de pe Amazon, trebuie sa fiți atent la cateva lucruri. In primul rand, verificați ca produsul dorit sa fie valabil și pentru livrarea in Romania. De asemenea, vedeți daca produsul dorit nu se vinde și in magazinele romanești pentru a putea face o comparație intre prețuri. Astfel,…

- Trimisul special al AGERPRES, Florin Barbuța, transmite: Varfurile de prețuri pe piețele engros de electricitate nu inseamna neaparat ca piața nu funcționeaza corect și nu vad motive majore de ingrijorare, piața din Romania avand un cadru de funcționare destul de bun, a declarat, marți, Francesco…

- Prețul apelor termominerale va crește de pâna la 230 de ori pe metrul cub, daca se adopta proiectul Legii apelor minerale în forma actuala, susține președintele Organizației Patronale a Turismului Balnear din România (OPTBR), Nicu Radulescu, citat de Agerpres. 'Prețul…

- China garanteaza libertatea religioasa a cetatenilor sai, insa membrii partidului de guvernamant au obligatia de a fi atei si le este interzisa participarea la activitati considerate drept superstitioase, cum ar fi consultarea clarvazatorilor. In ultimii ani, o serie de oficiali inchisi…

- "Dupa ce seful penitenciarelor recunoastea ca sunt extrem de multe erori la punerea in libertate pe baza Legii recursului compensatoriu, ministrul Justitiei dezinformeaza Parlamentul, afirmand ca, in prima luna de aplicare, au fost pusi in libertate in plus un numar de 650 de detinuti, avansand…

- Liberalizarea prețului gazelor de producție interna, la 1 aprilie 2017, a fost urmata de o evoluție de așteptat a pieței, respectiv producatorii au profitat și au crescut prețurile, spune el, potrivit Agerpres.ro . "Prețul evolueaza așa cum era de așteptat, așa cum am spus inca din noiembrie-decembrie,…

- Intregul univers s-a prabusit intr-o secunda pentru parintii Anei in ziua in care au aflat ca unicul lor copil sufera de cancer. Nu au stat pe ganduri si au inceput sa caute solutii salvatoare pentru fiica lor. Din nefericire, au aflat ca operatia de care are nevoie copila nu se poate face in Romania,…

- Pasionatii de schi asteapta cu sufletul la gura deschiderea noului sezon. Domeniul schiabil din Romania, chiar daca nu se ridica la standardele din tari cu traditie in domeniu, precum Austria, Italia, Elvetia si Franta, pune la dispozitia celor interesati suficiente oportunitati pentru practicarea sporturilor…

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat vineri, la Oradea, ca Romania este "victima unui jaf al gulerelor albe", "care nu tine de legislatia romaneasca sau de actiunea guvernamentala". Citeste si: Semnal de ALARMA de la INS: Preturile EXPLODEAZA dupa ce rata anuala a inflatiei a atins cel…

- Astfel, euro a urcat de la 4,6279 lei pana la 4,6390 lei/euro, o noua valoare maxima a ultimilor cinci ani si trei luni. In schimb, dolarul american a inregistrat o scadere usoara, pana la 3,9803 lei. Francul elvetian a urcat de la 3,9870 la 4,0078 lei. Citeste si Preturile au explodat…

- Prețurile au crescut in octombrie 2017 cu 2.6% fața de anul trecut, potrivit unui raport publicat vineri de Institutul Național de Statistica (INS). Potrivit INS, preturile de consum in luna octombrie 2017 comparativ cu luna octombrie 2016 au crescut cu 2,6%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (noiembrie 2016 ‐ octombrie 2017) fata de precedentele 12 …

- In ultima saptamana, prețurile au luat-o razna, aproape dublandu-se. De la 45 – 50 de bani, un ou a ajuns sa coste 75 și chiar 85 de bani. Explicația este ca producatorii de oua din Romania au scapat de concurența pe care le-o faceau fermierii cehi și polonezi. ”Pana acum, fermierii din Cehia și Polonia…

- Ministrul Finanțelor Publice, Ionuț Mișa a declarat ca modificarile din Codul Fiscal vor duce la creșterea veniturilor nete ale angajaților, în timp ce companiile nu vor plati mai mulți bani la buget. Venitul net al angajatului va crește, iar angajatorul nu va plati mai mulți bani…

- Primele 900 de flacoane de imunoglobulina pentru tratarea unor afecțiuni imunologice vor ajunge pe piața din Romania in noiembrie, dupa ce produsul a lipsit din țara cateva saptamani. O noua tranșa de 3.000 flacoane va fi livrata in ianuarie 2018. Deciziile au fost luate, miercuri, la intalnirea de…

- Varujan Vosganian, despre impozitarea vacilor și a laptelui. Deputatul ALDE a lasat de ințeles ca o parte din producția de porumb sau de grau nu se regasește in economia de piața și nu produce, așadar, salarii și impozite. Fostul ministru al Economiei susține ca, astfel statul este vaduvit de bani pentru…

- Pe 2 noiembrie, Carmen Iohannis implinește 57 de ani. La varsta sa, prima doamna are un corp de invidiat și poate purta orice ținuta. Creatoarea ei de moda, Eli Laslean, ne-a vorbit despre cum iși alege rochiile Carmen Iohannis. Rochiile lui Carmen Iohannis genereaza comentarii de fiecare data cand…

- La data de 23 octombrie (ultimele date disponibile), pretul mediu al benzinei vandute in statiile din Romania a fost de 5,07 lei pe litru, iar motorina costa 5,17 lei pe litru. In comparatie cu preturile afisate cu o saptamana in urma, preturile sunt mai mari cu patru bani pe litru, atat la benzina…