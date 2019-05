GALERIE FOTO: Festivitate de absolvire la Liceul Tehnologic Al. I. Cuza din Panciu

Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 30 mai 2019, in sala mare a Teatrului Comunal „Mr. Gh. Pastia” a avut loc Gala Absolvenților CNU, promoția 2015-2019. Totodata, au fost acordate și premiile speciale uniriștilor care in cei patru ani de studiu au reprezentat cu cinste Colegiul prin rezultatele obținute la olimpiadele și concursurile…

- Vicepreședintele Consiliului Județean Vrancea, Ionel Cel Mare, a participat, ieri, la Panciu și Marașești, la prezentarea noilor tehnologii de epurare a apelor uzate, eferente stațiilor de epurare. Este vorba de aplicarea unui nou procedeu de adaugare de biopreparate (enzime și bacterii) in fluxul tehnologic…

- O noua experienta de neuitat pentru elevii Liceului Teoretic Odobesti – actiunea de plantare de la Manastirea Brazi, de la Panciu. Activitatea a fost realizata cu sprijinul conducerii Liceului Teoretic Odobesti, reprezentata de directorul Nelu Taman, si cu ajutorul reprezentantilor Directiei Silvice,…

- CAMPANIA ,,IMPREUNA PENTRU O COMUNITATE MAI SIGURA” CONTINUA In perioada 4 Aprilie – 7 Iunie 2019 in mediul rural din județul Vrancea se desfașoara Campania „Impreuna pentru o comunitate mai sigura” ce are ca scop prevenirea infractiunilor contra patrimoniului, a faptelor savarșite cu violența și…

- Elevii clasei a XII-a F de la Colegiul Național „Emil Botta” Adjud, coordonati de doamna profesoara RAMONA CHIPER, au organizat in parteneriat cu Biblioteca municipala Adjud, la sala multimedia, manifestarea „Sa ne amintim de Ion Minulescu”. In cadrul acestei activitați, elevii adjudeni au adus un omagiu…

- Vineri, 1 martie 2018, primarul Iulian Nica a felicitat doamnele și domnișoarele din Panciu, cu ocazia Marțișorului. Edilul-șef a mers la instituțiile din oraș – Liceul Tehnologic Al. I. Cuza, Liceul Teoretic Ioan Slavici, Gradinița 1, Gradinița Dumbrava Minunata, Spitalul Orașenesc Dr. Eugen Baleanu,…

- Vineri, 1 martie 2019, pancenii au sarbatorit Dragobetele in cadrul unui spectacol in care tradiționalul s-a impletit armonios cu modernul, datorita momentelor artistice susținute de elevii Liceului Teoretic Ioan Slavici și ai Liceului Tehnologic Al. I. Cuza. Evenimentul s-a derulat sub genericul Dragobetele…