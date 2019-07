Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general, Gabriela Firea, s-a declarat convinsa ca l-ar invinge pe Klaus Iohannis la urmatoarele alegeri prezidentiale in cazul in care ar beneficia de sustinerea PSD, ALDE si Pro Romania. "Incerc sa ii conving pe colegii mei ca PSD are nevoie de un candidat care sa lupte pentru…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a declarat saptamana trecuta ca, in cazul in care partidul ii va cere, va candida la alegerile prezidentiale, dar, "in acest moment, optiunea sa este de a merge 'in spatele altui candidat'". "Nu am luat inca in calcul acest lucru, am considerat…

- ”Ideea unei colaborari nu este rea. A fost infirmata de dl președinte Calin Popescu Tariceanu, dar niciodata sa nu spui niciodata in politica. Ma gandesc la Pro Romania care, in anumite condiții, eu știu, poate intrand la guvernare, ar putea susține candidatul PSD. Deocamdata, dl președinte Victor…

- Paul Stanescu, acum simplu membru al PSD, revine cu o solicitare publica pentru conducerea aleasa a PSD. Fostul președinte executiv al partidului intrat in conflict cu președintele Viorica Dancila din cauza strategiei post-europarlamentare, susține intr- declarație publica remisa presei ca PSD va…

- IMAS a realizat un sondaj, pe luna iunie, comandat de USR, in care respondenții au fost chestionați cu cine ar vota la alegerile parlamentare.Surprinzator, conform sondajului IMAS, UDMR și PMP nu ar intra in Parlament, scrie g4media.ro. PNL – 27,5%PSD – 18,9%USR – 17,6%Pro…

- Eugen Teodorovici, actualul ministrul de Finanțe, a declarat în trecut ca nu exclude ca într-o zi sa candideze la prezidențiale. Astazi, miercuri – 12 iunie, în cadrul unui eveniment organizat de DC News, la care au participat, printre alții, premierul Viorica Dancila și câțiva…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a afirmat marți ca analizeaza daca va reveni asupra demisiilor din funcțiile de vicepreședinte PSD și președinte interimar al organizației București, așa cum i-ar fi solicitat mai mulți colegi. Gabriela Firea a spus ca, data fiind situația actuala, i s-ar…

- Co-președintele USR-PLUS, Dan Barna, a anunțat, vineri, la mitingul din București, ca Alianța va avea candidat la alegerile prezidențiale, relateaza Mediafax.Dan Barna a anunțat, vineri seara, la București ca obiectivul USR-PLUS este ca într-un an și jumatate sa dea României un președinte…