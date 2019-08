Stiri pe aceeasi tema

- Ridicarea mașinilor parcate neregulamentar nu poate fi dispusa de catre polițiștii locali, așa cum prevede o hotarare a Consiliului General al Municipiului București, ci numai de politistii rutieri, considera Avocatul Poporului, potrivit unui comunicat de presa, transmite G4Media. Instituția condusa…

- Calin Popescu Tariceanu anunta ca ALDE sustine initiativa primarului general al Capitalei de introducere a unei taxe de poluare pentru autoturismele care circula in Bucuresti fara sa fie inmatriculate in Capitala."Bravo, @GabrielaFirea! Primele masuri pt reducerea poluarii cauzate de masini!…

- Primarul general, Gabriela Firea, a anuntat, miercuri, un proiect prin care, din ianuarie 2020, toate vehiculele care nu sunt inmatriculate in Bucuresti sau Ilfov vor putea intra in Capitala numai dupa achitarea unei viniete.

- Primarul General, Gabriela Firea: „Continuam ambițiosul nostru program de modernizare a spitalelor bucureștene, in ciuda restricțiilor de ordin bugetar. Consilierii USR au boicotat investiția pentru Spitalul Foișor” La propunerea Primarului General, Gabriela Firea, consilierii generali ai…