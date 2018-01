Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a declarat, duminica seara, ca o treime din viitorul guvern se va "improspata", iar structura guvernamentala ramane aceeasi. "In primul rand, structura guvernamentala ramane aceeasi, este una eficienta, nu avem acum…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada. "Eu respect dreptul oricui de a protesta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține ca președintele Klaus Iohannis trebuie apreciat pentru ca a respectat Constituția. Firea susține ca președintele, pe langa jocurile politice, a fost chiar mulțumit ca PSD a venit cu o femeie pentru funcția de premier.”Un președinte de…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Ședința decisiva in PSD. Liderii PSD s-au reunit in Comitetul Executiv Național, pentru a lua o decizie ”finala” privind soarta guvernarii premierului Tudose. Variantele luate in calcul sunt fie demisia premierului, fie retragerea sprijinului politic lui Tudose, sau o retragere din Executiv a ministrului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca spera ca dupa intrunire partidul sa nu aiba de pierdut, mentionand ca doreste sa afle care sunt pasii de urmat pentru a se evita o urmatoare criza politica. "Am avut o sedinta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- „Dorinta este sa castigam! Din sondaje, la noi, cel mai bine in partid sta doamna primar Firea. Daca ne luam dupa ultimul sondaj, doamna Firea sta mai bine decat toate personalitatile, chiar si peste Iohannis. Mergem cu doamna Firea, din punctul meu de vedere”, a declarat presedintele PSD Gorj la Infinit…

- Presedintele PSD Gorj, senatorul Florin Carciumaru, a declarat, la un post local de radio, ca din punctul sau de vedere partidul o va sustine in campania electorala pentru alegerile prezidentiale din 2019 pe Gabriela Firea, primarul general al Capitalei. Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al…

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta demararea constructiei mai multor parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, una dintre acestea fiind amplasata in zona Garii de Nord, iar o alta in Piata Constitutiei. „Va fi demarata constructia de parcari subterane…

- Florentin Pandele nu are un salariu mai mare decat al soției sale, insa s-a ajuns aici pentru ca Gabriela Firea a devenit primar general al Bucureștiului, dupa ce a caștigat alegerile din iunie 2016.Florentin Pandele se afla, insa, la al cincilea mandat ca primar al Voluntariului. Primul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt ”o dezinformare”, in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban...

- Presedintele cubanez Raul Castro isi va ceda postul in aprilie 2018. Adunarea Nationala a adoptat prin vot o amanare cu doua luni a scrutinului care urmeaza sa-l desemeneze pe succesorul actualul...

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au inaugurat, luni, un nou corp de cladire in cadrul Spitalului de Ortopedie Foisor. Noua cladire va fi functionala peste aproximativ sase saptamani, costurile pentru constructie fiind de 11,5 milioane de euro.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a anuntat, joi, ca se va intalni cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, pentru a discuta despre proiectul noului sediu al ministerului, sustinand ca niciunul din cele 10 sedii in care functioneaza MAE nu apartin acestuia.

- Tensiunile din interiorul PSD au dat in clocot, in ultima perioada. Scandalul dintre Gabriela Firea și Mihai Tudose a conturat cel mai bine taberele care exista in partid și ruptura care s-a produs intre oamenii fideli lui Liviu Dragnea și tabara Tudose. Citește și: Dragnea si Tudose, sub…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a exprimat disponibilitatea Municipalitatii de a colabora cu Ministerul Sanatatii in vederea construirii, in curtea Spitalului Bagdasar Arseni, a unui nou...

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca așteapta cu nerabdare confruntarea cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in sala de judecata, subliniind ca aceasta rastalmacește sensul propriilor declarații și ca acuzațiile ca ar face lobby pentru Uber sunt o "mizerie".…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, l-a dat in judecata pe președintele PNL București, Cristian Bușoi, pentru o declarație in care vorbea despre beneficiile obținute de un grup de interese ca urmare a noului Regulament referitor la activitatea de taximetrie. "Primarul general…

- Premierul Mihai Tudose a avut, miercuri, la Palatul Victoria, o intalnire cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si cu primarii de sector, in care s-a discutat pe teme legate de buget. Firea a recunoscut ca relatia dintre ea si premier a fost una „incordata“, dar acum este „calma“.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea. Discuțiile au loc în biroul președintelui Camerei, lider al PSD, fiind prezent și președintele…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, a acuzat-o pe Gabriela Firea ca susține interesele unui grup de apropiați in disputa cu Uber și Taxify. Liderul liberal spune ca Primarul General incerca sa distruga serviciile de car sharing. Președintele PNL București, Cristian Bușoi, aduce acuzații dure…

- Primarul general al Capitalei spune ca nu se viseaza primul om in stat. Gabriela Firea, vicepresedintele partidului aflat la putere, spune ca nu o tenteaza nici scaunul de presedinte al Partidului Social Democrat, ocupat in prezent de Liviu Dragnea.

- „Nu am nici cea mai mica intentie de a candida la presedintia Romaniei, nu am nici cea mai vaga intentie, daca se va crea aceasta situatie, de a candida la presedintia partidului. Se pun pe seama mea tot delul de zvonuri false, informatii neadevarate”, a declarat Gabriela Firea la un post de televiziune.…

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la incidentele din Piața Victoriei, ca s-ar fi așteptat ca toți conducatorii de instituții ale statului sa faca declarații in sprijinul legalitații "oricarei activitați". "Instituțiile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, i-a cerut, sambata, primarului General al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la ideea ”stupida” a organizarii unui targ in Piata Victoriei, afirmand ca ”Piata Victoriei nu este Piata Dragnea”. ”Este simplu, doamna Firea. Renuntati la ideea stupida de a organiza un…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni ca intentioneaza sa puna "stop" masinilor vechi din Capitala, pentru ca acestea afecteaza nu numai circulatia, ci si polueaza aerul pe care il respira bucurestenii, cu consecinte grave asupra sanatatii.

- Primarul general, Gabriela Firea, a exprimat, luni, condoleanțe in urma decesului actriței Cristina Stamate, pe care a numit-o "Doamna a scenei romanești". "Dumnezeu a dorit ca Stela Popescu sa nu pașeasca singura pe drumul catre Rai, ci alaturi de o alta Doamna a scenei…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, susține intr-o declarație publica ca in PSD nu a existat și nu exista nici o discuție cu privire la schimbarea conducerii și cu atat mai mult nu se poate vorbi de o participare a sa la aceste planuri.„O spun cat se poate de ferm și raspicat: nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, ce masuri se vor lua in momentul in care vor incepe ninsorile. Mai mult, edilul a menționat faptul ca, in aceasta iarna, nu va crește factura la caldura.

- Conform calculelor facute de TVR, odata cu creseterea salariului minim pe economie, salariile demnitarilor vor creste si ele chiar si dupa trecerea contributiilor direct in sarcina angajatului. Presedinte - 12 salarii minime pe economie Premier – 11.5 salarii minime pe economie Primar general – 10…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, participa marți, la Palatul Victoria, la discuțiile pe care premierul Mihai Tudose le are cu reprezentanții Asociației Municipiilor din Romania pe tema modificarilor Codului fiscal, potrivit unor surse politice. Din delegația AMR fac parte, printre…

- Modificarile fiscale nu vor aduce lucruri bune, pentru ca vor fi bani "mai putini" la buget pentru investitii, sunt foarte multe proiecte în derulare si acestea trebuie finalizate, a declarat, luni, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, dupa sedinta Asociatiei Municipiilor…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". Reamintim ca duminica seara a avut loc un amplu protest in fața…

- UTI Grup ii raspunde primarului general Gabriela Firea, dupa ce edilul a afirmat, luni, la Adevarul Live, ca directorul UTI ar avea fratele la Administratia Strazilor. In dreptul la replica transmis „Adevarul“, reprezentantii companiei demonteaza punctual argumentatia primarului general.