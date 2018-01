Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia in calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctand ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea a precizat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, ca nu ia în calcul o posibila candidatura a sa la alegerile prezidentiale, ea punctând ca nu va renunta la functia de edil chiar daca i-ar cere acest lucru presedintele partidului sau partidul. Firea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizand ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru in strada. "Eu respect dreptul oricui de a protesta…

- Primarul general al Capitalei a declarat, duminica seara, ca, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul japonez, Shinzo Abe, a prezentat scuze pentru anularea intalnirii cu premierul Romaniei, explicandu-i ca a fost vorba despre o criza politica.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat ca și-a rugat colegii din PSD sa nu o mai masoare in sondaje pentru alegerile preizdențiale pentru ca nu dorește sa candideze in anul 2019.”I-am rugat și pe colegii mei sa nu ma mai masoare in sondaje, sa nu imi mai vehiculeze numele…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, luni, inainte de sedinta Comitetului Executiv al PSD, ca spera ca dupa intrunire partidul sa nu aiba de pierdut, mentionand ca doreste sa afle care sunt pasii de urmat pentru a se evita o urmatoare criza politica. "Am avut o sedinta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al PSD, a afirmat, luni, ca isi doreste ca partidul sa nu fie faramitat dupa Comitetul Executiv National, precizand ca trebuie luate "masuri asiguratorii", astfel incat sa nu se mai repete astfel de "crize", care nu fac bine tarii.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Se ascut cutitele in PSD. Odata convocata de urgenta, conducerea social democrata se imparte in tabere. Numarul organizatiilor care il sustin pe Liviu Dragnea in conflictul cu premierul e tot mai mare. Scindarea se simte si in Guvern. O parte din ministri sunt de partea premierului, altii nu. Primarul…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.„Am primit asigurari din partea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca a primit asigurari de la premierul Mihai Tudose ca Municipalitatea va primi un teren ce apartine Societatii Romane de Televiziune, teren pe care primaria intentioneaza sa construiasca Spitalul Metropolitan.

- Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) anunta demararea constructiei mai multor parcari subterane si supraterane, in paralel cu taxarea domeniului public, una dintre acestea fiind amplasata in zona Garii de Nord, iar o alta in Piata Constitutiei. „Va fi demarata constructia de parcari subterane…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari."Trei spitale care se afla…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca informatiile referitoare la construirea unui patinoar in Parcul Romniceanu sunt ”o dezinformare”, in zona efectuandu-se lucrari de desfiintare a unor elemente de joaca si mobilier urban...

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, s-a intalnit joi cu o delegatie a Bancii Mondiale, discutia axandu-se pe proiecte de modernizare a transportului public din Bucuresti si zonele adiacente, printre care se numara dezvoltarea transportului feroviar pentru calatori (urban, periurban si regional,…

- Parcul Herastrau isi va schimba numele in Parcul Regele Mihai I, potrivit unui proiect de hotarare aprobat in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti (CGMB). Grupul USR s-a abtinut de la vot, motivand ca pentru acest proiect ar fi trebuit facuta o dezbatere publica sau macar sa fie…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB) ar urma sa dezbata marti, in sedinta, un proiect de hotarare initiat de primarul Capitalei, Gabriela Firea, privind schimbarea numelui Parcului Herastrau in Parcul Regele Mihai I. Un proiect asemanator este propus si de grupul PNL, care doreste atribuirea…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vrea sa faca o majorare de capital social, de 261 de milioane de lei pentru companiile municipale nou- inființate. Proiectul se afla pe ordinea de zi de maine a Consilului Geberal al Municipiului București (CGMB). “Majorarea de capital este necesara pentru…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si ministrul Sanatatii, Florian Bodog, au inaugurat, luni, un nou corp de cladire in cadrul Spitalului de Ortopedie Foisor. Noua cladire va fi functionala peste aproximativ sase saptamani, costurile pentru constructie fiind de 11,5 milioane de euro.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a exprimat disponibilitatea Municipalitatii de a colabora cu Ministerul Sanatatii in vederea construirii, in curtea Spitalului Bagdasar Arseni, a unui nou...

- "Daca dna primar general crede ca voi tacea pentru ca ma intimideaza cu procesul, se inșala. (...) Aștept cu nerabdare confruntarea cu doamna Firea in sala de judecata și in fața oamenilor, ca sa discutam pe indelete și pe fața, nu cu insinuari și amenințari despre ce ar trebui sa faca și nu face…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, primarii de sectoare și presedintele Senatului, Calin Popescu- Tariceanu, s-au intalnit astazi cu președintele PSD Liviu Dragnea, in biroul acestuia de la Camera Deputatilor. Primarul general spune ca a lasat in urma disputa cu Mihai Tudose.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si primarii de sectoare au venit miercuri, la Parlament, pentru a se intalni cu presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea. Discutiile au loc...

- Primele bilete unice de calatorie RATB - Metrorex vor fi introduse in 10 decembrie, a anuntat primarul Capitalei, Gabriela Firea, luni, in sedinta de indata a Consiliul General al Municipiului Bucuresti (CGMB), in care a fost aprobat proiectul de hotarare privind implementarea tichetului unic de…

- Primarul general al Capitalei spune ca nu se viseaza primul om in stat. Gabriela Firea, vicepresedintele partidului aflat la putere, spune ca nu o tenteaza nici scaunul de presedinte al Partidului Social Democrat, ocupat in prezent de Liviu Dragnea.

- O ședința informala cu reprezentanți ai filialelor județene are loc duminica seara, la sediul central al PSD, discuțiile vizand organizarea unui miting la Craiova pe 9 decembrie, manifestare anunțata de saptamana trecuta, potrivit unor surse din partid. Ședința are loc și…

- "Instituțiile cred ca trebuiau sa aiba anumite precizari cat de lapidare prin purtatori de cuvant, prin Birou de presa, daca nu neaparat prin conducatorul instituției — Președinție, Parlament, Guvern, ministere — este normal daca avem responsabilitatea, inclusiv partide politice. (...) Nu…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3 ca va fi facuta plangere penala impotriva celor care au distrus bunurile municipalitații și a celor care au "perturbat" buna desfașurarea a unui eveniment public legal. "Vom face plângere penala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat sambata la Antena 3, referindu-se la incidentele din Piața Victoriei, ca s-ar fi așteptat ca toți conducatorii de instituții ale statului sa faca declarații in sprijinul legalitații "oricarei activitați". "Instituțiile…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta printr-un comunicat de presa ca a decis sa mute Targul de Craciun si festivalul de colinde din Piata Victoriei, dar avertizeaza ca nu va mai tolera „niciun fel de abatere de la litera legii in ce priveste manifestatiile publice“. Edilul spune ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat intr-un comunicat de presa ca va muta targul in alta locatie, insa nu a specificat unde, dupa ce schelele de la scena pe care urma sa aiba loc un concert au fost ...

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi, ca "nu este cea mai inspirata decizie" organizarea unui targ de Craciun in Piața Victoriei. "Nu cred ca este cea mai inspirata decizie un târg în mijloc. (...) În primul rând, (...) pe unde ajunge omul acolo? Ca…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat, miercuri, ce masuri se vor lua in momentul in care vor incepe ninsorile. Mai mult, edilul a menționat faptul ca, in aceasta iarna, nu va crește factura la caldura.

- Primarul general Gabriela Firea a declarat ca Municipalitatea intenționeaza sa renunțe la proiectul unui incinerator de deșeuri de mari dimensiuni, la nivelul Capitalei urmand sa fie amenajate mai multe astfel de stații, efortul bugetar fiind susținut inclusiv de primariile de sector. "La…

- Conform calculelor facute de TVR, odata cu creseterea salariului minim pe economie, salariile demnitarilor vor creste si ele chiar si dupa trecerea contributiilor direct in sarcina angajatului. Presedinte - 12 salarii minime pe economie Premier – 11.5 salarii minime pe economie Primar general – 10…

- "Pentru toate primariile de municipiu, acest pachet de modificari fiscale nu va aduce lucruri bune pentru ca vor fi bani mai putini la buget pentru investitii, avem foarte multe proiecte in derulare pe care vrem sa le finalizam. Avem proiecte noi, care sunt acum in faza realizarii studiilor de fezabilitate.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din Bucuresti, ca este "pacat" ca o actiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur si simplu confiscata de opozitia politica". Reamintim ca duminica seara a avut loc un amplu protest in fața…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, în legatura cu protestul de duminica seara din București, ca este "pacat" ca o acțiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur și simplu confiscata de opoziția politica".

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, in legatura cu protestul de duminica seara din București, ca este "pacat" ca o acțiune care a pornit ca fiind una civica "sa fie pur și simplu confiscata de opoziția politica". "Trebuie respectat rezultatul…

- Primarul general Gabriela Firea a declarat luni ca este posibila preluarea lor, menționand ca a avut deja o discuție pe aceasta tema cu ministrul Transporturilor, Felix Stroe. "Speram, anul acesta, și cu noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, ca liniile ferate ale CFR, care nu sunt…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni seara ca Guvernul va incerca sa proroge termenul privind renuntarea la subventia pentru energia terminca, stabilit pentru aprilie 2018.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a aratat nemulțumirea joi, la Deva, fața de modul in care funcționarii Romaniei de la Bruxelles lucreaza cu reprezentanții primariilor, consiliilor județene și cu cei ai ministerelor in ceea ce privește atragerea de fonduri europene nerambursabile.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, și-a aratat nemulțumirea joi, la Deva, fața de modul in care funcționarii Romaniei de la Bruxelles lucreaza cu reprezentanții primariilor, consiliilor județene și cu cei ai ministerelor in ceea ce privește atragerea de fonduri europene nerambursabile.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a dat asigurari marti ca nu se pune problema intreruperii furnizarii apei calde pe tot parcursul anului si a caldurii pe perioada sezonului rece si a precizat...