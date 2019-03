Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie fara margini in viata Gabrielei Cristea. Frumoasa vedeta de la Antena Stars a fost astazi externata. Alaturi de Tavi Clonda si de micuta Iris, fericita mamica pleaca acasa, acolo unde o asteapta cealalta minune din viata ei, Victoria.

- Gabriela Cristea si Tavi Clonda au devenit parinti pentru a doua oara. Moderatoarea de la Antena Stars a dat nastere unei fetite superbe care a primit nota 10 la nastere, in jurul orei 10:30. Tavi Clonda a oferit in exclusivitate pentru Antena Stars, primele declaratii!

- Bucurie fara margini pentru Gabriela Cristea si Tavi Clonda! Cei doi au pornit in aceasta dimineata spre clinica la care vedeta de la Antena Stars urmeaza sa aduca pe lume cea de-a doua fetita!

- Moderatoarea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi", de la Antena Stars, a afirmat ca nu și-ar dori sa nasca in acest weekend. "Eu ma grabesc un pic ca in noaptea asta nu se știe. Am vorbit cu doctorița mea și mi-a zis ca sambata și duminica se declanșeaza așa nașterile, in toi... Sper sa nu fie cazul…

- Acum are o cariera de succes, o familie superba care in curand va primi cu brațele deschise un nou membru, dar in trecut, Gabriela Cristea a fost și ea dezamagita. Indragita prezentatoare de la Antena Stars a facut o confesiune emoționanta in timpul emisiunii ”Te iubesc de nu te vezi”.

- Deși se afla pe ultima suta de metri cu sarcina, Gabriela Cristea este foarte activa. Aceasta nu vrea sa renunțe la munca. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la postul de televiziune Antena Stars, Gabriela Cristea a vorbit despre aceasta perioada din viața sa. In ciuda faptului…

- Gabriela Cristea a dezvaluit ce se petrece in casa ei. Fiica sa și a lui Tavi Clonda este cea care se bucura de toata atenția. La emisiunea "Te iubesc de nu te vezi", pe care o modereaza la Antena Stras, Gabriela Cristea a facut cateva dezvaluiri despre ce se petrece in casa ei și a lui Tavi Clonda…

- Gabriela Cristea a fost la un pas sa nu intre la timp in emisiunea pe care o modereaza la Antena Stars. Vedeta a avut parte de un mic incident. Luni, prezentatoarea de televiziune Gabriela Cristea a trecut printr-un moment neplacut chiar inainte de inceperea emisiunii "Te iubesc de nu te vezi". Pentru…