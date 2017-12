Furtuna Bruno a ucis două persoane, în Spania Un barbat a decedat dupa ce a cazut de la balconul locuintei sale din statiunea balneara catalana Segur de Calafell din cauza fortei vantului, a notat pe contul sau de Twitter serviciul public de salvare din Catalonia (nord-est).



Serviciul a primit peste o mie de apeluri de urgenta, in special de la locuitori din provinciile Barcelona si Tarragona.



In largul insulei Mallorca, in Marea Mediterana, un barbat in varsta de 47 ani s-a inecat dupa ce a cazut in apa de la bordul unui velier intr-o zona aflata sub cod portocaliu de vreme nefavorabila, a indicat serviciul de salvare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

