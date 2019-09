Fundătura română 2019 Autor: Petru ROMOȘAN Se confirma – a cata oara ? – ca facatura CNSAS a fost una odioasa. O unitate a fostei si actualei Securitati care i-a folosit numai ei, Securitatii, vechi si noi, aceeasi. Mizeriile acumulate aproape 50 de ani in arhivele ei, compuse in cea mai mare parte de agramati, de arivisti si infractori transformati in militieni-securisti, au fost reciclate tot in beneficiul membrilor institutiei, al membrilor mafiei. Acum, in ventilatorul cu rahat a ajuns chiar un sef, oricum temporar, al lor, al securistilor, Traian Basescu, nume de cod Petrov. Cate tidule de necolaborare a primit… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

