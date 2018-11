Stiri pe aceeasi tema

- Vulcanul Fuego a erupt și in luna iunie și a lasat in urma cel putin 190 de morti, relateaza EFE. Institutul de seismologie, vulcanologie, meteorologie si hidrologie a semnalat, printr-un buletin informativ special, ca vulcanul prezinta explozii de intensitate mica si moderata in urma carora a fost…

- Vulcanul Fuego din Guatemala, aflat la doar 50 de kilometri distanța de capitala țarii, Ciudad de Guatemala, a inregistrat intre 10 și 15 explozii pe ora, cenușa ajungand chiar și la 4.700 de metri inalțime. Exploziile sunt considerate slabe și moderate. Acestea genereaza ”avalanșe moderate” deasupra…

- Președintele SUA, Donald Trump, sugereaza ca militarii americani ar putea deschide focul în cazul în care sunt atacați cu pietre de membrii unui grup mare de imigranți latino-americani care se îndreapta spre frontiera Mexic-SUA, informeaza site-ul cotidianului The Independent.…

- O persoana din doua, cu varsta de peste 60 de ani, poate sa fie afectata de cataracta, principalul simptom al bolii fiind scaderea acuitatii vizuale, spune presedintele Societatii Romane de Oftalmologie, conf. dr. Mircea Filip, conform Ziarul Prahova,ro, care citeaza Agerpres. Medicul a subliniat…

- Vulcanul Fuego, situat la o distanta de aproximativ 35 de kilometri fata de capitala statului Guatemala, a reintrat intr-o faza activa vineri, eliberand jeturi de lava, la patru luni dupa o puternica eruptie care a facut 190 de victime, au anuntat autoritatile locale, citate de Reuters. Aceasta…

- Un nou cutremur cu magnitudinea 5,2 a fost resimtit marti in Palu, orasul indonezian devastat de seismul si valul tsunami de luna trecuta, provocand panica fara a fi insa inregistrate pagube, a informat un oficial, potrivit dpa preluata de Agerpres. Seismul de marti cu intensitatea 5,2 s-a…

- Bilantul cutremurului din Indonezia a ajuns la 1407 morți. Majoritatea victimelor au fost ucise de valurile tsunami care au urmat seismului. Miscarea telurica a avut magnitudinea de 7,5 pe scala Richter si a fost urmata de intrarea in activitate a vulcanului Soputan. Eruptia trimite nori de cenusa și…

- Vulcanul Fuego, situat la 50 de kilometri vest de Ciudad de Guatemala, a inregistrat duminica 26 de explozii iar precipitatiile abundente care au cazut in zona au produs scurgeri de noroi pe versantii sai, potrivit unei surse oficiale citate de EFE. Institutul National de Seismologie,…