Stiri pe aceeasi tema

- Franta intentioneaza sa repatrieze copii detinuti de catre fortele kurde siriene si care apartin unor presupusi militanti islamisti francezi, dar le vor lasa pe mamele lor sa fie judecate de catre autoritatile locale, relateaza miercuri Reuters si AFP preluate de Agerpres. Aproximativ 60 de…

- Președintele rus Vladimir Putin i-a propus premierului japonez Shinzo Abe semnarea, pana la sfarșitul anului, a unui tratat de pace "fara condiții prealabile". O adevarata lovitura de teatru in relațiile dintre cele doua țari, care ar putea pune capat in mod oficial celui de-al Doilea Razboi Mondial,…

- Autoritațile franceze au declarat marți ca sunt in alerta iar navele marine militare sunt pregatite in cazul in care vor izbucni din nou violențe intre pescarii francezi și cei britanici, marul discordiei fi...

- Frații soferului de tir din judetul Gorj, care a murit in urma prabușirii podului din Genova, si-au angajat un avocat din Romania și unul din Italia, care sa ii asiste in ancheta desfașurata de procuratura italiana. Chiar daca nu a cerut despagubiri, familia lui Marian Roșca cere sa se faca dreptate.…

- Matteo Salvini, ministrul italian de Interne, a declarat marți ca Franța ar trebui sa dea dovada de „mai multa solidaritate și sensibilitate” in problema migrației și sa permita refugiaților sa intre in țara prin orașul de frontiera Ventimiglia, relateaza Reuters.Salvini considera ca președintele…

- Autoritațile din Macedonia au arestat marți șapte persoane acuzate ca au luptat in Siria și in Irak pentru gruparea terorista Stat Islamic, a declarat Oliver Spasovski, ministrul de Interne al Macedoniei, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Persoanele arestate au varste cuprinse intre 23…

- Miresele ISIS s-au intors acasa. Femeile care au ales sa traiasca in zone de conflict, care au luptat, care au participat la organizarea unor atentate, s-au intors acasa. In țarile de unde au fugit cand s-au alaturat mișcarii teroriste. Sunt periculoase? Vulnerabile? Se pot reintegra? Nevestele luptatorilor…

- Turcia intentioneaza sa organizeze la Istanbul, pe 7 septembrie, un summit cu Franta, Germania si Rusia, pentru a dezbate subiecte de pe agenda regionala, inclusiv situatia din Siria, a anuntat duminica presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de cotidianul Hurriyet, potrivit AFP. ''Vom…