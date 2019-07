Numarul de turisti prognozat pentru acest weekend este de aproximativ 80.000 de turisti in unitati clasificate, si cel putin 20.000 de vizitatori in unitati neclasificate, potrivit reprezentantilor Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc (FPTR). "Incepand din aceasta saptamana, turistii incep sa soseasca pe litoral in numar din ce in ce mai mare. Litoralul incepe treptat sa se umple, diferentiat pe statiuni, astfel ca pentru acest weekend in Mamaia asteptam un grad de ocupare de 75%, Eforie Nord 80%, iar in statiunile din sudul litoralului in jur de 70%", se arata in comunicatul FPTR. Statiunile…