- Mai multe gospodarii din judetul Botosani au fost inundate, vineri dupa-amiaza, in urma unor ploi torentiale, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU), Dorina Lupu. Potrivit sursei citate, in localitatea Bozieni - orasul Saveni, o rupere de nori…

- Ploaia de sambata, 18 mai, a facut ravagii in mai multe localitați din țara. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta al MAI in urma ploilor torentiale au fost prejudiciate mai multe culturi agricole, iar in unele gospodarii, oamenii au avut nevoie de ajutorul

- Apele au intrat din nou in curtile si in casele oamenilor, in nordul Moldovei, zona aflata aflata pana astazi dimineata sub cod galben de precipitatii abundente. Cele mai multe probleme au fost in judetele Botosani, Suceava si Bacau, unde ploile torentiale si furtunile au inundat strazile si au doborat…

- IMAGINI POTOP in Viseu de Jos. Precipitatiile torentiale au FACUT PRAPAD in LOCALITATE. 50 de gospodarii izolate Precipitatiile torentiale au condus la formarea de torenti și scurgeri pe versanti și creșterea debitelor paraului Bocicoel, respectiv, paraul Draguiasa, paraului Valea Morii si Valea Porcului…

- Sase familii din comuna Hodosa si-au parasit casele in urma inundatiilor produse de ploile torentiale cazute miercuri seara, dar si in noaptea de miercuri spre joi, pe raza judetului Mures, iar in cele noua localitati afectate au fost inundate sute de gospodarii, o scoala si zeci de beciuri. Inspectoratul…

- Ultimul bilant al ISU Neamt arata ca in judet au fost inundate 91 de curti din 3 localitati ca urmare a ploilor torentiale care au cazut incepand cu dupa amiaza zilei de luni.Potrivit datelor furnizate AGERPRES de biroul de presa al ISU Neamt, au fost inundate 80 de curti din localitatea Solca, 7 curti…

- Cinci gospodarii din localitatea Magura Ilvei si doua portiuni din drumul judetean 172 D au fost inundate duminica noaptea, din cauza ploilor abundente. Serviciile Voluntare pentru Situatii de Urgenta din zona intervin pentru evacuarea apei.

