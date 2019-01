Stiri pe aceeasi tema

- Targu Jiu va avea o arena moderna, care va fi gata in aceasta vara, iar FCSB ar putea juca acolo in cupele europene. Marcel Romanescu, primarul municipiului Targu Jiu, a dezvaluit ca a auzit ca FCSB s-a interesat in ce condiții ar putea juca pe noul stadion in cupele europene. "Pe mine nu m-a contactat…

- Denis Dragus, de la FC Viitorul, este jucatorul cu cel mai spectaculos salt din Liga 1 in 2018 La doar 19 ani este nascut la 6 iulie 1999 , tanarul fotbalist a avut un sezon remarcabil, in care a impresionat atat la FC Viitorul in Europa League si Liga 1 , cat si la echipa nationala de seniori si reprezentativa…

- Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA) a exclus cluburile Vardar Skopje si Levski Sofia din urmatoarele doua editii ale cupelor europene, in cazul in care vor obtine aceste calificari, din cauza incalcarii regulilor fair play-ului financiar, potrivit forului continental. Cele doua cluburi…

- Weekend-ul acesta este unul plin pentru iubitorii de hanbal: 6 echipe romanești vor juca in competițiile europene. CSM București va juca in grupele Ligii Campionilor la handbal feminin, duminica, in timp ce sambata vor juca baieții de la HC Dobrogea Sud, in preliminariile Cupei EHF, și cei de la CSM…

- Sapte echipe romanesti vor evolua la sfarsitul acestei saptamani in cupele europene, patru la feminin si trei la masculin. Dinamo (masculin) si SCM Rm. Valcea (feminin) sunt echipele cu meciuri de foc in Liga Campionilor, respectiv Cupa EHF.

- SCM Rm. Valcea si Magura Cisnadie, clasate pe podium in Liga Nationala, au pierdut azi mansele tur din turul 3 al Cupei EHF la handbal feminin. Atat Ikast Herning, cat si Zvezda Zvenigorod sunt departe azi de a fi „sperietori”, ambele adversare fiind clasate la jumatatea...

- Calin Popescu Tariceanu si-a anulat participarea la congresul ALDE european,care are loc la Madrid. Decizia vine in urma aparitiei dosarului DNA, in care liderul ALDE este acuzat ca a luat mita de 800.000 de dolari de la o firma austriaca, au declarat surse din interiorul partidului pentru MEDIAFAX.