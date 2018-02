FOTO| Protest în Piața Victoriei cu oameni de zăpadă Cateva persoane au protestat in aceasta seara in Piața Victoriei intr-un mod inedit: au facut oameni de zapada. Supararea lor era ca zapada adunata de pe arterele principale din oraș a fost depozitata in Piața Victoriei, acolo unde se protesteaza de mai bine de un an. Din mormanele adunate in Piața Victoriei, protestatarii au facut oameni de zapada. Au adus de acasa chiar și morcovi, ca le puna cate un nas oamenilor de zapada. “Este un alt mod de a protesta. Olaf pentru multa lume e un personaj indragit de desene animate, dar pentru noi a devenit simbolul furtului generalizat din randul celor… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

