- Sambata, la ora 18.00, se disputa penultimul derby “de Alba” al sezonului, intre Industria Galda de Jos și Unirea Alba Iulia, echipe ce la evitarea retrogradarii in acest final incins de sezon, meci contand pentru etapa a 28-a a eșalonului terț. Mai sunt trei runde de disputat, iar cele doua “albaneze”…

- Industria Galda de Jos evolueaza azi, de la ora 18.00, in etapa intermediara a Seriei a 4-a, in Banat, impotriva unei contracandidate la evitarea retrogradarii, Millenium Giarmata. Veniți dupa doua eșecuri la rand, amfitrionii sunt plasați pe locul 14, cu 29 de puncte, iar galdenii se claseaza pe poziția…

- Astazi, in Vinerea Mare, pe “Cetate”, de la ora 17.00, este al treilea derby “de Alba” din retur, intre Unirea Alba Iulia și CS Ocna Mureș. O disputa intre o echipa, “Soda draga”, care etapa trecuta a retrogradat matematic și o alta, a “alb-negrilor”, ce spera sa evite… retrogradarea. Gazdele sunt poziționate…

- Unirea Alba Iulia nu-și permite sub nicio forma sa plece cu mana goala de la Avrig, meciul din etapa a 22-a, programat de la ora 17.00. FC Avrig, clasata pe poziția a 7-a, cu 34 de puncte, are 3 victorii din tot atatea jocuri in retur in fața fanilor (3-2 cu Industria Galda, 2-1 cu […] The post LIVE-SCOR:…

Primul derby "de Alba" din 2019, se disputa sambata, 23 martie, de la ora 15.00, intre Industria și CS Ocna Mureș, conjudețene clasate in ...

- Industria Galda apare pentru prima data in fața fanilor in 2019, astazi, de la ora 15.00, cu o intalnire extrem de importanta, impotriva unei contracandidate in lupta pentru evitarea retrogradarii, CSC Ghiroda și Giarmata Vii, abordata cu stari diametral opuse de cele doua combatante. Antrenor este,…