- Petru, fost concurent la "Mireasa pentru fiul meu", si-a gasit in sfarsit linistea. Tanarul are o iubita si se pare ca relatia lor avanseaza cu pasi repezi, dat fiind faptul ca au decis sa faca pasul cel mare.

- In urma cu multi ani, Cristina si Sergiu, fosti concurenti intr-un show matrimonial, cucereau publicul din Romania cu povestea lor de dragoste. Desi acestia au castigat concursul dedicat celor care isi cautau jumatatea, acestia au decis sa nu se casatoreasca in cadrul competitiei.

- In urma cu 28 de ani, actrita Catherine O'Hara avea sansa sa interpreteze rolul mamei lui Kevin, pustiul care cucerise intreaga lume cu ingeniozitatea lui. In prezent, O'Hara este are multe riduri pe fata ei.

- La inceput Kerry a avut o relatie de lunga durata cu Craig Smith, scrie antena3.ro. Cei doi s-au mutat impreuna si planuiau sa plece in Florida pentru nunta mult visata, pentru care au economisit ani intregi. Dar Kerry nu a putut face pasul cel mare si a decis sa plece rapid. Citeste si Dupa…

- “Trendurile de anul acesta duc spre romantic-glam. Avem foarte multe variante de coafura care sa inspire pe toata lumea si sa fie pe toate gusturile. Coafurile clasice se transformma foarte usor cu un touch de eleganta in coafuri moderne si fresh.", ne-a spus hairstylistul Adrian...

- Ame Bartlebaugh din Ohio (SUA) a cautat rochia de mireasa a mamei sale, in casa bunicii din Willowick. Insa, cand a deschis cutia in care se afla, a gasit o rochie de dantela, insa a ei era simpla si fara maneci. Imediat si-a dat seama ca angajatii curatatoriei la care a dus rochia pe care o purtase…

- Claudia Pavel a recunoscut, luni seara, ca intre ea si Catalin Cazacu exista sentimente, dar a sustinut ca intre ei nu au existat relatii intime. Au fost apropieri fizice, dar nimic mai mult nu s-a petrecut. In schimb, ”Cream” a spus ca ii este extrem de dor de el si a negat ca ar fi existat o relatie…

- In urma cu ceva ani, copiii din toata lumea erau alaturi de CeCe si Rocky, personajele principale din Totul pentru dans. Participarea la celebrul serial a reprezentat o rampa de lansare pentru actritele Bella Thorne si Zendaya.

- O femeie care urma sa se casatoreasca peste 10 zile, a recurs la un gest șocant din cauza fostului iubit care o șantaja: s-a filmat înghițind otrava. Tânara pe nume Nisha Devidas, din Rohini, India, a decis sa-și puna capat zilelor dupa ce a început sa fie santajata de unul…

- Cum a fost la nunta lui Dan Negru. Extrem de discret cu viața personala, realizatorul tv a reușit de-alungul timpului sa iși țina familia departe de ochii curioșilor. Acesta a scris recent un mesaj pe contul de socializare, in care le-a marturisit fanilor, ce s-a intamplat in ziua nunții lui. Dan Negru …

- La inceputul anilor 2000, Natalia Oreiro a cucerit inimile romanilor care au urmarit telenovela "Inger salbatic".Tot cu acelasi serial, Natalia Oreiro a cunoscut celebritatea internationala. De indata ce filmarile la indragita telenovela s-au incheiat, artista a preferat sa se axeze in principal pe…

- La 15 ani de la difuzarea emisiunii "Big Brother", Ernest se numara printre prezentatorii de top care apar pe sticla. Pe langa frumoasa cariera in televiziune, Ernest Francisc Takacs, asa cum apare in buletin, are o familie minunata. Leon, fiul prezentatorului TV, intoarce toate privirile atunci cand…

- Laurentiu, fostul concurent de la "Mireasa pentru fiul meu", si sotia sa, Oana, traiesc cea mai frumoasa perioada din viata lor. Venirea pe lume a micutului le-a umplut sufletele de bucurie si de implinire.

- Intr-un articol de pe blogul ei, Adelina Pestrițu povestește despre mutarea in casa noua și motivul pentru care a decis sa-și schimbe locuința. Ea spune ca locuia de cinci ani intr-un apartament cu doua camere, dar și-a dorit unul mai spațios, cu mai multe camere și pe care sa-l poata decora dupa gusturile…

- Fosta concurenta de la ”Mireasa pentru fiul meu” nu și-a gasit marea dragoste, dupa ce s-a desparțit de Laur. Oana are alte perspective acum in viata și posteaza tot mai des citate pline de insemnatate. Chiar la inceput de an, aceasta a transmis un mesaj emotionant in care a precizat ca sufleteste…

- Radu Tudor a vorbit despre primele declarații ale lui Liviu Dragnea, dupa consultarile de la Cotroceni. „Avem motiv sa credem ca situația nu va fi atât de simpla și de ușoara. Daca Liviu Dragnea nu are motive sa presupuna o eventuala adversitate a lui Klaus Iohannis, îi aduc…

- Alice a ramas una dintre cele mai indragite concurente care a participat la "Insula Iubirii” si face tot ce poate sa ramana in continuare in atentia publicului. De data aceasta, tanara este mai hotarata ca niciodata sa isi gaseasca sufletul pereche.

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pana acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani.Totul s-a petrecut in cadrul unei vizite a Reginei in Noua Zeelanda, in 1981, se arata intr-un raport recent prezentat…

- Mana muzei de pe statuia poetului Mihai Eminescu, din parcul central al municipiului Galati, a fost furata din nou, dupa ce aproape 30 de replici ale mainii au disparut de-a lungul timpului, in apropierea momentelor omagiale dedicate poetului, fara ca autorii furturilor sa fie prinsi vreodata. O noua…

- In urma unei furtuni care s-a abatut peste regiune duminica, aproximativ 2,5 centimetri de zapada au cazut in Sahara. Este doar pentru a treia oara in ultimele aproape patru decenii cand ninge in orasul Ain Sefra din Algeria, iar dunele de nisip au fost acoperite de zapada, conform News.ro....

- Atitudine revoltatoare a unui medic de la spitalul orasenesc Baicoi, filmat cu o camera ascunsa. Medicul a cerut, luni, desfacerea contractului de colaborare cu Spitalul Orasenesc Baicoi, spunand ca regreta ceea ce s-a intamplat. Managerul spitalului, Andreea Irimescu, a declarat, pentru Agerpres, ca…

- Proaspat intoarsa din vacanta in Dubai, Bianca Dragusanu si-a spus oful in legatura cu una dintre experientele ca mama. Vedeta a povestit la TV ce i se intampla atunci cand merge cu fiica ei cu Victor Slav in parc.

- Doua persoane au murit și alte câteva se afla în stare critica dupa ce au mâncat o banala prajitura cu orez. Se întâmpla în Japonia, acolo unde o delicatesa tradiționala s-a dovedit a fi fatala. Prajitura, cunoscuta sub denimirea de mochi, este formata din…

- Petru, fost concurent la "Mireasa pentru fiul meu", și-a gasit liniștea. Dupa multe probleme și situații grele, tanarul și-a gasit o iubita și se pare ca viața lui s-a schimbat in totalitate.

- In aceasta noapte, de Craciun, la ora 01.40, Capitania Zonala Drobeta Turnu Severin a raportat ca "in data de 24.12.2017, navele ELIZE si GERIZIM, pavilion Roman, ce navigau in cuplaj au esuat la km. flv. 871, la locul de ancorare". In acelasi raport se mai arata ca navele nu au marfa si ca s a luat…

- Au fost momente tensionate la "Acces Direct"! Mirela Vaida a fost nevoita sa se impuna in fata uneia dintre invitate care a inceput sa vorbeasca urat in momentul in care prin telefon a intrat o cunoscuta de-ale sale si a facut dezvaluiri care o puneau pe mama celor noua copii intr-o lumina proasta.…

- Nick a intrat intr-un con de umbra din punct de vedere profesional dupa destramarea trupei N D, dar a inceput sa ii mearga mult mai bine pe plan personal. Artistul este un familist, a slabit si s-a apucat de sala, iar in prezent este de nerecunoscut.

- Oana Zavoranu si Alex Ashraf formeaza o familie in adevaratul sens al cuvantului din septembrie. Inainte sa ajunga sa se cunune in biserica, au avut, insa, o relatie cu nabadai! „Nu stiu cum a ajuns acest baiat sa ma duca unde nu m-a dus nimeni. Imi doream sa ma vad cu cununiile pe cap. Vreo 12 persoane…

- Despre Mihaița mi-a povestit o doamna cu suflet bun din Panciu. S-a intamplat așa: statea la rand intr-un magazin din oraș cand in spatele ei, un baiețel s-a prabușit la pamant intr-o criza de epilepsie, a crezut ea. Toți cei prezenți s-au speriat ingrozitor dar, inainte ca doamna respectiva sa sune…

- Petru, unul dintre fostii participanti ai reality-show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu", a pasit azi in platoul emisiunii prezentata de Bianca Dragusanu. Carismatic si cu vorbele la el, tanarul a stiut cum sa o vrajeasca pe Alexandra, o tanara bruneta, creola si imbracata destul de provocator.

- Eliza Buceschi a gasit taria dupa meciul Romania – Cehia, scor 27-28 in optimile de finala ale Campionatului Mondial de handbal, pentru a explica ce s-a intamplat pe parcursul celor 60 de minute. Cum au decurs discutiile cu centrul echipei nationale la zona-mixta, cititi in randurile urmatoare:…

- Cosmina Pasarin intra rar in bucatarie asta pentru ca locuiește singura, se simte foarte bine așa și nu-i trebuie cineva care sa o completeze. Chiar daca are 35 de ani, varsta la care multe alte vedete din show-bizz-ul autohton și-au intemeiat deja o familie, Cosmina Pasarin e departe de a-și fi propus…

- Kimberly Turbin nu se astepta ca nasterea sa fie usoara, dar nici un cosmar. In 2013 femeia statea pe canapea, in casa prietenei sale. Aveau de gand sa iasa in oras sa manance fructe de mare, insa apa i s-a rupt. A mers repede acasa pentru a face un dus si pentru a-si lua geanta cu ce-i trebuia in maternitate…

- Fostul premier susține ca sunt vinovați, in egala masura, atat cel care a fost violent la inceput, cat și cel care a raspuns cu tot cu violența, cand unde unul dintre protestari a lovit un batran care il injurase și il lovise cu ghiozdanul. Ponta amintește de celebra bataie din platoul B1 TV dintre…

- Saad Hariri confirma ca isi va relua postul de premier din care a demisionat, pentru ca ”lumea sa inteleaga ca Libanul nu poate sa tolereze ingerintele” miscarii siite libaneze Hezbollah, intr-un interviu acordat joi Paris Match, scrie news.ro.Hariri, care si-a anuntat demisia pe 4 noiembrie…

- Sf. Andrei 2017. Sfântul Andrei, ocrotitorul românilor, este praznuit pe 30 noiembrie. Potrivit traditiei populare românesti, în noaptea de 29 spre 30 noiembrie lupii se aduna, iar Sf.

- Fara titlu de 10 ani, Dinamo a devenit treptat echipa care folosește cei mai mulți straini in Liga 1, situație ce parea de necrezut in urma cu cateva sezoane. Strainii indoielnici care au trecut prin "Ștefan cel Mare" au blocat ireversibil drumul unor tineri jucatori de mare perspectiva, care s-au irosit…

- Un fost concurent de la emisiunea „Mireasa pentru fiul meu, de la Antena 1, a scos la vanzare verighetele, la numai cateva saptamani dupa ce s-a insurat. Gabriel Botez s-a facut cunoscut la show-ul „Mireasa pentru fiul meu” , difuzat de postul de televiziune Antena 1. In urma cu cateva saptamani, tanarul…

