- O cantitate de 200 litri vin imbuteliat si 44 litri vodca a fost descoperita, vineri, de politistii de frontiera si lucratori vamali, intr-un microbuz inmatriculat in Bulgaria, in Punctul de Trecere a Frontierei Oancea, judetul Galati, se arata intr-un comunicat de presa transmis de Inspectoratul Teritorial…

- Un barbat cu dubla cetatenie, romana si moldoveneasca, a fost retinut in Vama Albita, intrucat autoritatile din Franta au emis pe numele sau un mandat de arestare, el avand de executat o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare, informeaza News.ro.Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…

- Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea si omologii ungari au deschis marti, in Santaul Mare, comuna Bors, un punct de trecere a granitei pentru transportul de materiale de constructii. "Este vorba despre transportul de material de constructii, mai exact pietris din balastierele…

- Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi efectueaza cercetari fata de doi cetateni care au fost depistati conducand fiecare cate un autoturism radiat din circulatie. In ziua de 25 septembrie a.c., in jurul orei 13.30, in Punctul de Trecere a Frontierei…

- Tirurile care asteapta iesirea din Romania prin Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu-Ruse, Bulgaria, formeaza marti o coada de aproximativ trei kilometri pe prima banda de mers a DN 5 Bucuresti-Giurgiu, iar timpul de asteptare este de aproximativ 50 de minute, potrivit site-ului Politiei de Frontiera.…

- Primul roman prins cu permis fals s-a prezentat pe 1 septembrie, in jurul orei 6:20, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota, cu intenția de a ieși din țara. Tanarul B.A., de 22 de ani, cu domiciliul in județul Timiș, se afla la volanul unui autoturism BMW inmatriculat in Germania.…

- Un barbat din Turcia este cercetat de politistii de frontiera galateni, dupa ce s-a prezentat la frontiera la volanul unei masini desi avea un permis de conducere fals, se arata intr-un comunicat transmis, vineri, de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi. Potrivit sursei citate, in…

- Politistii de frontiera si vamesii galateni au descoperit, intr-un camion condus de un barbat din Ucraina, 65 de ceasuri de mana, inscriptionate cu numele unor firme de lux, susceptibile a fi contrafacute, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul Teritorial al Politiei de Frontiera…