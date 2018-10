Stiri pe aceeasi tema

- De vineri, 28 septembrie, la toate punctele de difuzare a presei! Colectia cuprinde urmatoarele titluri: Nuntile Regale, de le Carol I, la Principele Nicolae - data de aparitie vineri, 28 septembrie Iubirile știute și mai puțin știute ale Regilor, Principilor și Principeselor Romaniei - data de aparitie…

- Intre 27 august si 17 septembrie, o echipa de la Departamentul American al Apararii – Agentia de Evidenta a Prizonierilor de Razboi si a Persoanelor Disparute (DPAA) s-a aflat in misiune in Romania cu scopul de a gasi ramasitele a cinci piloti americani cazuti in Romania in Al Doilea Razboi Mondial,…

- Lansarile bombelor atomice in orasele Hiroshima si Nagasaki au fost cele care au pus capat celui de-Al Doilea Razboi Mondial. Insa acestea nu au fost singurele arme distructive dezvoltate in perioada razboiului. De la virusuri care puteau provoca...

- Una dintre cele mai bizare si indraznete operatiuni din Al Doilea Razboi Mondial (si au fost multe) este bombardarea capitalei Germaniei de o URSS extrem de slabita. Infruntand numeroase probleme, rusii au dat dovada de o tenacitate iesita...

- Pentru multi dintre romani, semnificatia zilei de 23 August s-a amestecat cu sarbatoarea comunista la care erau obligati sa participe si care dupa 1989 a disparut, ramanand vie doar datorita unor strazi sau cartiere, care inca poarta denumirea zilei in care Romania a intors armele impotriva Germaniei,…

- Cercetatorii au descoperit un nou dinozaur cu „armura” in Utah. Noua specie de ankylosaur este cunoscuta cu denumirea de „Akainacephalus johnsoni” si traia pe continentul disparut Laramidia.

- Sondajul YouGov, realizat la comanda dpa cu prilejul summitului NATO care se desfasoara miercuri si joi la Bruxelles, a dezvaluit ca 60% dintre germani sunt impotriva majorarii cheltuielilor militare la peste 1,5% din Produsul Intern Brut (PIB), dupa cum s-a angajat Angela Merkel sa realizeze pana…