Angelos Anastasiadis a fost demis din functia de selectioner al nationalei Greciei de catre Federatia elena de fotbal, luni, la opt luni de la preluarea postului, a anuntat agentia de presa Athens, citata de AFP. Tehnicianul s-a intalnit in cursul zilei de luni cu presedintele federatiei, Vangelis Grammenos, pentru a ajunge la un acord in privinta rezilierii contractului. Anuntul oficial va veni in momentul in care cele doua parti vor ajunge la o intelegere legata de indemnizatia antrenorului, instalat in octombrie, cand a semnat un contract pe un an, cu optiune de prelungire pe inca un an in…