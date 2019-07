Stiri pe aceeasi tema

- Florin Andone (26 de ani) este nerabdator sa inceapa campionatul in Anglia, dupa ce a reușit sa se salveze de la retrogradare alaturi Brighton. Fotbalistul roman revine dupa o serie de accidentari, dar, spune el, este pregatit sa revina pe teren. Totodata, Andone a explicat cum a fost trecerea de la…

- Florin Andone (26 de ani) a primit o oferta de a se intoarce in Spania, la Malaga. Malaga vrea sa atace promovarea in La Liga sezonul urmator, iar Florin Andone pare sa fie principala lor ținta. Mutarea pare puțin probabila, avand in vedere ca Brighton nu dorește sa renunțe la atacant si nici acesta…

- Atacantul brazilian Roberto Firmino (FC Liverpool) este apt de joc pentru finala cu Tottenham din Liga Campionilor, dar coechipierul sau Naby Keita nu a primit unda verde de la medici, a anuntat, marti, antrenorul ''cormoranilor'', Juergen Klopp. Firmino a reluat de saptamana…

- Brighton & Hove Albion, echipa romanilor Florin Andone și Tudor Baluța, a anunțat, luni, numirea lui Graham Potter (44 de ani) in funcția de manager al echipei din Premier League potrivit mediafax Dupa desparțire de Chris Hughton, cel care a pregatit echipa timp de patru sezoane și jumatate,…

- Chris Hughton (60 de ani) a fost demis de pe banca celor de la Brighton, formație la care joaca Florin Andone, caruia i se va alatura din vara și Tudor Baluța. Brighton a terminat sezonul de Premier League pe locul 17, primul deasupra liniei retrogradarii. „Pescarușii" au avut doar doua puncte peste…

- Echipa de fotbal Manchester City a cucerit pentru al doilea an consecutiv titlul de campioana a Angliei, dupa ce a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Brighton and Hove Albion, duminica, in ultima etapa a sezonului din Premier League. Gazdele au deschis scorul in prima repriza, prin Glenn…

- Florin Andone a fost titular si a evoluat 64 de minute in meciul pe care echipa lui, Brighton, l-a pierdut, marti, in deplasare, cu scorul de 0-1 (0-0) de formatia Tottenham, in Premier League. Eriksen a marcat golul victoriei, in minutul 88, potrivit news.ro.Citește și: Simona Halep a facut…

- Brighton, echipa lui Florin Andone, a fost umilta de Bournemouth, 0-5. Atacantul roman, inlocuit in minutul 58, a primit a doua cea mai slaba nota a invinsilor, fiind criticat pentru cele doua ocazii ratate la 0-0. „Si-a irosit sansa oferita", l-a acuzat cotidianul The Argus. Joi implinise 26 de ani…