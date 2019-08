Stiri pe aceeasi tema

- FCSB s-a calificat cu emotii in play-off-ul Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa ceha FK Mlada Boleslav cu scorul de 1-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Mestsky din Mlada Boleslav, in mansa...

- FCSB si FK Mlada Boleslavau terminat la egalitate, 0-0, joi seara, in prima mansa din turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, pe Stadion ”Marin Anastasovici” din Giurgiu, informeaza AGERPRES . FCSB a facut o prima repriza slaba, a dominat jocul dupa pauza, cand si-a creat si multe ocazii…

- * FCSB s-a calificat in turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, desi a fost invinsa de formatia armeana Alaskert FC cu scorul de 3-2 (3-1), joi seara, pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, in mansa secunda a turului al doilea preliminar. * Universitatea Craiova…

- Echipa de fotbal FC Voluntari a fost invinsa de formatia Astra Giurgiu cu scorul de 2-1 (1-1), vineri seara, intr-o partida disputata, pe teren propriu, in cadrul etapei a 3-a a Ligii I. Echipa ilfoveana a reusit sa deschida scorul in minutul 10 prin Mihai Capatina, insa pana la pauza Astra Giurgiu…

- * FCSB a facut un pas mare spre turul al treilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia armeana Alaskert FC cu scorul de 3-0 (0-0), joi seara, pe Stadionul Academiei FFA din Erevan, in prima mansa a turului al doilea preliminar. * Universitatea Craiova a terminat la egalitate…

- FCSB s-a calificat fara emotii in turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-1 (2-0), joi seara, in deplasare, in mansa a doua a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei, care…

- FCSB a invins echipa moldoveana Milsami Orhei cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul ''Marin Anastasovici'' din Giurgiu, in prima mansa a turului intai preliminar al Europa League la fotbal. Vicecampioana Romaniei s-a impus prin golurile marcate de Florin Tanase (12, 56) si…